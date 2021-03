Un 45e album: «J’avais besoin d’être apaisée» - Angèle Dubeau

En ces temps aussi extraordinaires que difficiles, Angèle Dubeau lance «Immersion», son 45e album en carrière. Enregistré avec les musiciens de La Pietà, ce nouvel opus se veut une invitation à l’apaisement et à la quiétude. Une invitation qui ne se refuse pas.

«Ç’a beau être mon 45e album, ça me fait toujours plaisir de partager et de faire entendre cette musique. Je demeure nerveuse et excitée comme au tout premier», fait savoir d’entrée de jeu Angèle Dubeau à propos de son nouvel opus, Immersion, construit en temps de crise et en temps... libre.

L’an dernier, quand tout s’est arrêté, la violoniste, qui était habituée à une vie réglée comme du papier à musique (la comparaison vient d’elle), a ressenti un certain vertige. «J’ai trouvé très difficile de ne pas savoir de quoi était fait le lendemain. Ça me dérangeait et ça m’insécurisait. Vite, j’ai trouvé un refuge. Il était là, à portée de main.»

On le devine, ce havre — ou, pour reprendre à nouveau les mots de l’artiste, «cette bulle bienfaitrice» —, c’est la musique. «Non seulement je pouvais jouer de la musique pour exprimer mes émotions, mais je pouvais aussi en écouter. J’avais du temps pour ça, alors j’en ai beaucoup écouté.»

Elle explique ensuite que ce temps libre et inattendu, chargé de toutes sortes de sentiments, lui a permis de faire plusieurs découvertes musicales qui l’ont transportée, puis menée à la conclusion suivante: «Mettre en musique ce que je vivais! J’avais besoin d’être apaisée et de ressentir du bien-être.»

L’album «Immersion» est construit de 14 pièces de compositeurs variés. Des musiques que la violoniste qualifie, entre autres, de fragiles. On retrouve des pièces de Philip Glass («Façades»), Valentin Hadjadj («Flying»), Dario Marianelli («My Edward and I») ou encore d’Armand Amar («Human, Planet Ocean Suite: Underwater – I Come from the Ocean – Coral Tree, Indiana»).

«Ce sont des musiques qui font du bien. Immersion, c’est comme une introspection. J’ai voulu en faire un refuge, une bulle musicale. Je suis allée butiner un peu partout et j’ai regroupé des compositeurs qui m’interpellaient. Ce qui m’a guidée, ce sont vraiment mes émotions. C’est avec mes émotions que j’ai fait le choix du répertoire et c’est aussi par elles que j’ai été guidée dans ma performance. Vous allez me dire que ça va de soi parce que la musique, c’est un mélange d’émotions. Mais, dans ce cas-ci, elles étaient propres aux moments que je vivais, entre autres le confinement.»

Les mêmes eaux

La création de l’album «Immersion» est venue d’un besoin de bien-être en lien, évidemment, avec cette fichue pandémie.

Questionnée au sujet de possibles comparaisons avec la création de l’album «Blanc», qu’elle a lancé en 2014 après avoir combattu un cancer du sein, la musicienne répond sans hésitation: «Ça m’a amenée dans les mêmes eaux. Avec “Blanc”, j’ai carrément raconté une histoire. Avec “Immersion”, c’est à un autre niveau, naturellement. J’ai été affectée par ce que tout le monde vivait et le confinement, mais c’est moindre et différent du tsunami qui m’a submergée quand j’ai appris que j’avais le cancer. Après “Blanc”, Immersion est probablement le disque pour lequel j’ai été le plus à l’écoute de mes émotions. Avant de penser au public, j’ai pensé à moi! Et je me suis permis de le faire en musique en me disant que je n’étais pas la seule à vivre tout ça. Même chose que pour “Blanc”.»

Deux de plus

Ce temps d’arrêt imposé par la pandémie mondiale a amené Angèle Dubeau à proposer Immersion, mais cet album ne sera pas le seul à voir le jour cette année. Deux autres sont prévus: un l’été prochain, et un autre à l’automne.

Tout ce que la célèbre violoniste accepte de révéler, c’est que l’un aura un thème et que l’autre sera un portrait. «Ce sera complètement différent de l’album “Immersion”. Je m’en vais ailleurs. J’ai encore le goût de partager et j’ai encore de la musique à faire entendre.»

L’album «Immersion», d’Angèle Dubeau, est offert en version physique et numérique.