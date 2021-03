Un quartier hors norme

La Société de développement commercial (SDC) Saint-Roch fait peau neuve en dévoilant le nouveau visage du quartier Saint-Roch qui reflète son milieu de vie dynamique, accueillant et éclaté. La nouvelle identité de marque, une réalisation de Parcelle, met au premier plan les richesses du quartier et la mixité des résidents, des commerçants et des entrepreneurs. Par son nouveau logo (photo) représentant les artères principales du quartier, la SDC Saint-Roch vient mettre en lumière ces attributs distinctifs ainsi que le milieu artistique bien vivant, l’offre culinaire bigarrée, et les entreprises et commerces locaux en tout genre qui y ont élu domicile. Connu pour son environnement éclectique et urbain, le quartier Saint-Roch accompagne sa nouvelle image d’un slogan qui reflète le milieu de vie tout aussi unique qu’atypique : « hors-norme ». Avec son offre commerciale surprenante et son voisinage en constante évolution, la SDC Saint-Roch positionne le quartier comme une destination de choix.

Le tout nouveau centre sportif de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), au campus de Lévis, a ouvert ses portes en début de semaine à la communauté universitaire, et ce, en tout respect des consignes sanitaires prescrites par la Santé publique. Érigé en 10 mois, le nouvel espace, livré dans les temps et les budgets prévus, accueille exclusivement, dans le contexte actuel, les membres de la communauté universitaire pour y pratiquer leurs activités physiques et sportives en attendant une cérémonie d’inauguration officielle qui se tiendra plus tard. D’une superficie de 1800 mètres carrés, le centre sportif (photo) est doté d’un gymnase, d’une palestre multisports, d’une salle d’entraînement et d’une surface de jeux extérieure.

Michel Paquet, du Groupe Paquet et fils, m’annonce que, pour une seconde année, l’entreprise familiale est partenaire des événements spéciaux qui se tiennent au Centre de plein air de Lévis. Dans le contexte des Vendredis étoilés qui se tiennent ce soir et le vendredi 26 mars, les jeunes familles de Lévis pourront bénéficier de rabais importants sur le coût d’entrée et sur la réservation d’équipements. Sur la photo, de gauche à droite : Michel Gagné, président du Centre de Plein Air de Lévis et Michel Paquet, directeur général de Paquet et fils.

Le 19 mars 1971. Guy Lafleur termine sa 2e et dernière saison avec les Remparts de Québec avec une fiche de 130 buts et 79 passes pour un total de 219 points en 62 matchs. Deux mois plus tard, le 19 mai 1971, les Remparts remportaient une première Coupe Memorial. Sur la photo, l’entraîneur des Remparts de l’époque, Maurice Fillion et son capitaine, Guy Lafleur.

Anniversaires

Bruce Willis (photo), acteur américain de cinéma, 66 ans... Tyler Bozak, joueur de centre des Blues de St. Louis de la LNH, 35 ans... Glenn Close, actrice américaine, 74 ans... Mario Monti, économiste et homme politique italien, président du Conseil italien entre 2011 et 2013... Ursula Andress, actrice (Dr. No), 85 ans...

Disparus

Le 19 mars 2016 : Cyrille Delâge (photo de gauche), 80 ans, notaire, coroner et commissaire aux incendies pour la Ville de Québec... 2020 : Herbert Marx (photo de droite), 88 ans, homme politique (ancien ministre libéral de la Justice du Québec) et juge (Cour supérieure du Québec)... 2019 : Pierre Chanoine-Martiel, 97 ans, aviateur français, commandant de bord du premier vol commercial du Concorde en janvier 1976... 2017 : Philippe Châtillon, 64 ans, consultant en communication et information (directeur de la programmation FM 93... 2016 : Basile Scourboutis, 77 ans, fondateur de Mustang Bill Pizza à Saint-Nicolas en 1967... 2015 : Michael Brown, 65 ans, musicien américain... 2014 : Ken Forsse, 77 ans, inventeur [peluche électronique Teddy Ruxpin] auteur et producteur américain... 2013 : José Fréchette, 50 ans, l’auteure principale du téléroman O’ à TVA... 2010 : Pierre De Mondehare, 63 ans, homme de radio au Québec... 2008 : Arthur C. Clarke, 90 ans, écrivain de science-fiction... 2004 : Mitchell Sharp, 92 ans, politicien fédéral... 2003 : Émile Genest, 81 ans, comédien et acteur québécois... 1985 : Arthur LeBlanc, 78 ans, violoniste de réputation internationale.