[VIDÉO] Comprendre le marché du carbone en 3 minutes

Pour la troisième année consécutive, notre Bureau d’enquête présente le palmarès des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre (GES) au Québec.

Depuis jeudi, et jusqu’à dimanche, vous pourrez découvrir des analyses concrètes des secteurs névralgiques, comme les alumineries, les raffineries, les papetières et les cimenteries. Vous trouverez aussi le classement complet des 100 plus grands pollueurs du Québec, de même que des déclarations surprenantes du ministre de l’Environnement Benoit Charette au sujet de l’atteinte de nos objectifs de réduction de GES.

C’est justement pour nous aider à atteindre notre cible de réduction des GES qu’a été mis en place le fameux marché du carbone. Pour mieux comprendre comment fonctionne ce marché, écoutez la vidéo ci-dessus.

Le dossier est à lire ce week-end dans Le Journal.