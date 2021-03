MORASSE, Marie-Rose



À sa résidence, le 16 mars 2021, à l'âge 86 ans, est décédée, subitement, madame Marie-Rose Morasse, fille de feu monsieur Albert Morasse et de feu madame Marie-Ange Paquet et conjointe de feu monsieur Jean-Roch Caron. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Morasse laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: Florence (feu Léopold Leclerc), Dolorès (feu Louis Arsenault), feu Paul-André (feu Ghislaine Germain), Jean-Noël (Micheline Denis), Guy (Brigitte Cyr), Claude (Gaétane Paquet), feu Réal (Claire Paquet) et Danielle Dubois (Richard Tremblay); sa filleule Sylvie Leclerc et François Tremblay qu'elle a tant aimé ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Madame Morasse ne sera pas exposée.Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, G1V 4G5. https://iucpq.qc.ca/fr