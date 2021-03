PAILLÉ, Lucille



Nous aurions voulu qu'elle soit éternelle… Elle le sera dans nos cœurs !Notre mère Lucille Paillé nous a quittés, le 8 mars dernier, paisiblement, tout en douceur !La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses trois enfants: Pierre (Paulette), Élyse (Réjean) et Andrée (Daniel); ses cinq petits-enfants adorés: Claudia (Anthony), Jean-Philippe, Dominic (Véronique), Catherine (Frédéric) et Christine (Simon). Elle a eu l'immense bonheur de connaitre ses arrière-petits-enfants: Raphaëlle et Louis. Elle est partie rejoindre ses parents: Albéric Paillé et Marie-Anne St-Pierre, et tous ses frères et sœurs: Robert, Gisèle, Gilles, Irène, Marcel et Yvan. La famille tient à remercier le personnel de l'unité Covid de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre mère, malgré le contexte difficile.