DEMERS, Suzanne



À L'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 mars 2021 à l'âge de 76 ans, est décédée entourée de ses enfants, Mme Suzanne Demers, fille de feu Georges-Henri Demers et de feu Béatrice Blais. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Maryse Gagné (Jean Perreault), Judith Gagné, Régis Gagné (Mélissa Morel); ses petits-enfants: Quentin (Camille), Laurent, Ève, Mathis, Émile, Charlotte; ses frères et sœurs: Jean-Louis (feu Hélène Dion), feu Georgette (feu Joseph-Arthur Audesse), Raymond (feue Denise Pelletier), Simonne (feu Jean-Guy Béland), Madeleine (feu Donat Bergeron), Claire (feu Richard Martineau), Marcel (Madeleine Simoneau), feu Jules, Caroline (Charles Berthiaume), feu Gervais (Jeanne d'Arc Gingras), feu Carmelle (Jean Carignan), Bruno (Carole Dubois), Céline (Denis Bussières), Bernard (Lise Tailleur); ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Gagné. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de L'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins attentionnés prodigués à leur mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société de l'arthrite. www.arthrite.ca.Pour offrir vos condoléances en ligne, consultez l'avis de décès de Mme Demers sur notre site internet : www.salonsdupuis.com. L'avis de décès sera mis à jour lorsque la date des funérailles sera déterminée. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire