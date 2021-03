BEAULIEU, soeur Marie-Paule

S.F.A.



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 10 mars 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Soeur Marie-Paule Beaulieu, en religion Soeur Sainte-Gertrude. Née à St-Louis-du-Ha! Ha!, le 7 janvier 1928, elle était la fille de feu dame Maria Marquis et de feu monsieur Joseph Beaulieu. Elle demeurait à Québec.Le corps sera inhumé au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa Communauté, les Soeurs de St-François-d'Assise, particulièrement ses consoeurs d'Haïti; ses soeurs : Lucienne (feu Laurent St-Pierre), Laurette, s.f.a., Noëlla, s.f.a., Monique (André Lavoie), Yvette (feu Guy Tardif); sa belle-sœur Fleurette Michaud (feu Charles-Eugène) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédée dans la Maison du Père : Jeanne-d'Arc, Rosanne, Ernest, Paul-Émile, Albert, Léo, Donat, Lucien, Rosaire C.S.Sp., Georges et Laurienne. Les funérailles sont sous la direction de