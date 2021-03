PLANTE, Réjean



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 11 mars 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé en douceur entouré de son épouse, sa fille et son fils, les amours de sa vie, monsieur Réjean Plante. Il disait : " J'ai eu une belle vie, je suis prêt à partir ". Quelle belle leçon de vie, il est resté courageux avec un moral incroyable jusqu'à la fin. Il était le fils de feu dame Liliane Chabot et l'époux de dame Lucie Dionne. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La mise en columbarium suivra au Mausolée de la Paix avec les membres de la famille proche. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucie; sa fille Chantal (Germain Levesque); son fils Donald (Marie-Andrée Durand); ses petits-enfants: Rose, Tristan et feu Raphaël; son frère Michel (Chantal Perron); ses sœurs: Johanne et Sylvie (Normand Tremblay); ses belles-sœurs de la famille Dionne: Lise (Raynald Rochette) et Aline; son beau-frère Danny (Line Picard); Denis Boivin et sa famille; Bruno Voyer ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité palliatif de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Un merci spécial au Dr Maltais et à tous les oncologues, infirmières pivots ainsi qu'au CLSC (Martin Vézina).Tu seras notre ange gardien !Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval - Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, Tél. : 418-656-4999.