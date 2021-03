LAPRISE, Jacqueline



Au CHSLD Jeffery Hale, le 13 mars 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé madame Jacqueline Laprise, épouse de feu Fred Koch. Elle était la fille de feu Adélard Laprise et de feu Alphonsine Royer. Elle demeurait à Québec.Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Adélard Jr, Georges, Lauréat (Mariette), Roméo, Laurent, Léo, Jeannine, Louise, Lucienne. Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.