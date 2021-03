CHAMBERLAND, Luc



Luc nous a quittés le matin du 8 mars 2021. Il était entouré des personnes qu'il aimait. Toute sa vie, il a donné beaucoup d'amour et en a reçu énormément, fils de dame Jacqueline Auclair et de feu Pierre Chamberland. Il demeurait à Québec., de 13h30 à 15h.Il laisse dans le deuil sa mère chérie (Mom) Jacqueline, sa sœur Diane (Albert Arseneau), ses frères, Marc (Monique Poudrier) et Guy (Josée Gabrielle La Bar), plusieurs neveux et nièces et leurs enfants que Luc gardait près de son cœur ainsi que ses oncles, tantes et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à AISQ, 5225, 3e Avenue Ouest, Québec (Qc) G1H 6G6, 418 622-4290 ou à la Fondation du CHU de Québec (recherche mélanome cutané), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, 418 525-4385.