CLÉMENT, Jeannette Gagnon



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 mars 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Jeannette Gagnon, épouse de feu Armel Clément, fille de feu Arthur-Xavier Gagnon et de feu Marie-Louise Gagnon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Michel Clément (Anne Hachey), Louise Clément, Nicole Clément (Alain Bélanger) et Chantal Clément (Jean-Félix Chouinard); ses petits-enfants : Fannie Clément (Jean-Simon Rousseau), Sarah Tremblay (Martin Savoie), Julie Bélanger (Pascal Mandeville) et Stéphanie Bélanger (Lounes Laoudi); ses arrière-petits-enfants : David Alexandre, Lara, Olivier, Antoine, Victor, Arthur et Olivia tant attendue; son frère Clément Gagnon (Marie-Jeanne Pronovost); ses belles-sœurs : Marie-Claire Bastien (feu Germain Gagnon) et Pauline Paquin (feu Claude Gagnon), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.