DUBUC, Willie



À l'Hôpital Laval (l'IUCPQ), le 14 février 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Willie Dubuc, époux de feu dame Marie-Thérèse Bédard, conjoint de dame Lucie Rousseau. Il était le fils de feu Charles Dubuc et de feu Césarine Giguère. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 26 mars 2021 de 13 h à 16 h et de 19h à 21h etde 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Lucie Rousseau; ses enfants: Richard (Lise Bergeron) et Denis (Lucie Poirier); ses petits-enfants: Steven (Cindy Poitras), Jimmy (Geneviève Moisan) et Stéphanie (Jean-François Bélanger); ses arrière-petits-enfants: Deelan et Jayke; ses frères et sœurs: feu Alice (feu Lucien Giroux), Marie-Marthe (feu Paul Beaudoin), feu Roméo (feu Béatrice Turbide), feu Gabrielle (feu Lucien Martel), feu André, feu Roger (feu Denise Maranda) et Maurice (Suzanne Miller); les enfants de sa conjointe: Mario Morneau (Kathie Lanthier) et Martine Morneau (Donald Drolet); sa belle-sœur feu Émilienne Bédard et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à (Fondation de l'IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.