À la mémoire de Rhéal Cormier

Le hockey est un petit monde. On entend souvent cette expression pour expliquer des liens un peu partout. On pourrait élargir la formule pour rappeler que le monde du sport reste un milieu tissé serré.

Le 8 mars dernier, Rhéal Cormier est mort à 53 ans d’un cancer des poumons. Le décès de l’ancien lanceur gaucher originaire de Saint-André-LeBlanc au Nouveau-Brunswick a fait écho jusqu’à l’intérieur du vestiaire du Canadien.

Jake Allen, né à Fredericton, a connu Cormier pour ses exploits sur la butte pendant 16 ans dans la MLB, mais aussi l’homme sous la chemise de baseball.

« On disait toujours de bons mots à son sujet. Rhéal a connu une incroyable carrière comme lanceur dans la MLB. La dernière fois que j’ai vu Rhéal, c’était il y a deux ans pour une sortie de pêche au saumon sur la rivière Miramichi au Nouveau-Brunswick, a dit Allen en entrevue téléphonique au Journal. Je l’avais ensuite invité à mon tournoi de golf à Fredericton. Mais depuis deux ans, je n’avais pas eu la chance de le croiser. »

Il y a le Nouveau-Brunswick qui unit Allen à Cormier. Il y a aussi la ville de St. Louis. Choix de 6e tour des Cardinals en 1988, Cormier a fait ses premiers pas dans le baseball majeur à St. Louis en 1991. Choix de 2e tour des Blues en 2008, Allen a ouvert les portes de la LNH dans cette ville du Missouri en 2012-2013.

Grâce au paternel

Même si Wayne Gretzky avait décrit St. Louis comme l’une des plus belles villes du monde lors du match des étoiles de la LNH en 2020, ce ne sont pas les charmes de cette ville située au bord du fleuve Mississippi qui ont soudé l’amitié entre les deux athlètes de deux sports différents.

« Mon père (Kurt Allen) a joué au baseball avec Rhéal, a expliqué Jake. Il me parlait de lui. Quand tu grandis au Nouveau-Brunswick, il n’y a pas des tonnes de modèles dans les sports professionnels, que ce soit au hockey, au baseball, au football ou pour les sports olympiques. Nous sommes une petite province et nous n’avons pas produit beaucoup d’athlètes. »

« Rhéal et Matt Stairs étaient deux grandes stars pour nous. Même s’ils venaient du Nouveau-Brunswick, ils avaient tracé leur chemin jusqu’à la meilleure ligue de baseball au monde. Au hockey, il y avait Mike Eagles. Quand j’étais un enfant, ils représentaient les trois modèles. Je lisais sur eux, je suivais leur carrière. »

« Rhéal a lancé 16 ans dans la MLB. C’est fou. J’ai toujours eu du respect pour sa carrière. Mais pour les fois où j’ai eu le bonheur de le rencontrer, je réalisais qu’il était encore une meilleure personne. »

Une grande perte

Il y a deux ans quand Jake Allen a taquiné le saumon sur la rivière Miramichi avec Cormier, il n’a pas passé son temps à chercher les secrets d’une aussi longue carrière au baseball.

« Je ne lui demandais pas de conseils. Rhéal ne parlait pas trop de sport. Il était calme, il parlait de la vie et de ses passions. Il me posait des questions sur ma vie comme gardien dans la LNH. Quand tu pars à la pêche, tu ne parles pas trop. Mais j’ai toujours été touché de le voir participer à mon tournoi de golf après ça. »

« C’est difficile de le voir partir à 53 ans seulement, a-t-il continué. Je savais qu’il se battait contre un cancer, mais il restait très discret sur ce sujet. Rhéal était un ambassadeur pour le Nouveau-Brunswick. De perdre un grand homme comme lui, c’est triste. Il restera un personnage marquant dans notre histoire. »

Saisir le flambeau

Le Nouveau-Brunswick reste une province pauvre pour le développement des joueurs dans la LNH. Allen et Philippe Myers, un défenseur des Flyers de Philadelphie, sont les deux seuls représentants. À ce duo, on pourrait aussi ajouter le centre Sean Couturier puisqu’il a grandi à Bathurst et qu’il se considère comme un Acadien.

« Quand tu regardes des matchs des jeunes dans la région de Fredericton, les gardiens portent souvent le numéro 34 en l’honneur de Jake, a dit avec fierté Kurt Allen. À l’époque de Jake, c’était plus le 33 pour Patrick Roy. »

Si Cormier et Matt Stairs ont inspiré une génération de jeunes sportifs, Allen souhaite maintenant faire la même chose.

« Oui, je prends ce rôle à cœur, a répliqué Jake. J’ai une plateforme et je peux l’utiliser. Si je venais du Québec, de l’Ontario, de l’Alberta, de la Saskatchewan ou de la Colombie-Britannique, je n’aurais pas le même impact pour les jeunes de ma province. Je serais simplement un joueur de la LNH parmi tant d’autres. Mais au Nouveau-Brunswick, c’est rare de voir un joueur atteindre la LNH. »

Kurt Allen: Un coéquipier de Cormier et Bill Lee

Les Mets de Moncton. Cette équipe senior a représenté le Nouveau-Brunswick au Championnat canadien de baseball à Red Deer en 1987. Ils avaient gagné la médaille de bronze avec deux lanceurs gauchers comme principales vedettes : un jeune Rhéal Cormier et un vieux Bill Lee.

Bill Lee

Ex-coéquipier de Kurt Allen

Kurt Allen, le père de Jake, était le receveur.

« J’étais chambreur avec Bill Lee à Red Deer, s’est souvenu Kurt Allen. Rhéal avait les deux pieds sur terre, mais il pouvait rendre Bill assez fou en lui posant une tonne de questions sur l’art de lancer dans la MLB. Il voulait recevoir le plus de conseils de Spaceman. Il pensait aux moindres détails : comment retenir un coureur au premier but, comment gaspiller un lancer contre un frappeur ou comment menotter un frappeur avec un bon tir à l’intérieur. »

« Rhéal et Bill étaient de bons amis, a-t-il continué. Ils n’avaient pas la même mentalité, mais ils partageaient l’amour du baseball. »

Le 37 pour Spaceman

Au cours de sa longue carrière de 16 ans dans le baseball majeur, Cormier a porté le numéro 37 avec les Cards de St. Louis, les Expos, les Red Sox de Boston, les Phillies de Philadelphie et les Reds de Cincinnati. C’était en hommage à Bill Lee qui avait ce numéro avec les Red Sox et les Expos avant sa retraite de la MLB en 1982.

« Rhéal était un bon ami, a affirmé Kurt Allen. Quand je l’ai rencontré pour la première fois, c’était en 1985 lors des Jeux du Canada à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Rhéal était quatre ans plus jeune que moi. Mais il était déjà un très bon lanceur, notre meilleur lanceur. Donny (Donald), le frère de Rhéal, jouait à l’arrêt-court. Je jouais au troisième-but à ce moment-là. Nous avions passé plusieurs étés ensemble, nous participions à des tournois aux États-Unis, dans le Maine notamment. »

« J’étais très triste quand j’ai appris son décès, a-t-il poursuivi. Je m’y préparais. Donny, son frère, nous écrivait des courriels pour nous donner des nouvelles. Je savais qu’il était malade et que c’était une question de temps en raison du cancer. Il y a deux ans, j’avais participé à un camp de chasse avec Rhéal et d’anciens coéquipiers des Jeux du Canada. J’en garde de beaux moments. »

Une visite au Fenway Park

Matt Stairs, un voltigeur et frappeur désigné qui a joué pendant 19 ans dans la MLB, est aussi un très bon ami de la famille Allen. L’ancien des Expos et des Athletics avait aussi joué pour les Mets de Moncton en 1987 avec Cormier et Lee.

« Matt a eu une belle influence sur Jake, a raconté Kurt. Je suis très proche de Matt. Plus jeune, Jake était un très bon joueur au baseball. Il était un bon frappeur. Matt l’encourageait. Durant sa saison morte, Matt venait à la maison et il lui donnait des conseils. Encore aujourd’hui, ils se parlent encore. Il y a un grand respect entre les deux. »

Quand on lui parle de l’influence de Matt Stairs, Jake Allen replonge rapidement dans ses souvenirs de jeunesse.

« J’avais fait un voyage à Boston avec mon grand-père. Mon père avait parlé à Matt et j’avais eu la chance de le retrouver sur le terrain du Fenway Park lors de la pratique au bâton. Il jouait pour Oakland et les A’s étaient en visite à Boston. J’avais huit ans. Je n’ai jamais oublié ce jour. »

Dans son enfance, Allen jonglait entre plusieurs sports. Mais c’est le hockey qui l’a emporté.

« J’étais assez bon au baseball dans ma jeunesse. Enfant, tu joues un peu partout, mais j’aimais les positions de lanceur et d’arrêt-court. Un peu plus vieux, j’avais eu à choisir entre le golf et le baseball. Ça devenait difficile pour mes parents de suivre les deux sports l’été. J’ai arrêté de jouer au baseball. Et vers l’âge de 15 ans, je me suis consacré uniquement au hockey. J’ai fait le bon choix. »