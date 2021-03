HARRIET, Glen



C'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que Glen Harriet nous a quittés. Il est décédé à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec le vendredi 5 mars, 2021, à l'âge de 60 ans, à la suite d'une soudaine et brève maladie.Glen manquera beaucoup à sa partenaire de vie Manon Pouliot. Fils de feu Melvin Harriet et de feu Irène Lavoie Harriet, et frère de feu Don Harriet (Carole Gagnon Sponza), il laisse dans le deuil ses sœurs: Lana (feu Ken Stryker) et Brenda (Steve Cassivi); ses nièces Donna, Erika, Tina et feu Susan; ses neveux Dean et Jordan ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s et de nombreux collègues de travail.Glen a combattu et remporté de nombreuses batailles de santé au cours des dernières années. Il était extrêmement courageux et faisait face à tout avec force, caractère et toujours avec un peu d'humour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie et de pneumologie du Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, tél: (418) 656-8711, courriel: info@fondation-iucpq.org, iucpq.qc.ca