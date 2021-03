Beterbiev vient à bout de Deines

On s’attendait à un combat rapide et peu compétitif entre Artur Beterbiev et Adam Deines. Ce fut un peu plus long que prévu. Par contre, Beterbiev n’a pas eu de difficulté à demeurer champion unifié des mi-lourds devant ses partisans, samedi, au Palais des glaces de Moscou.

Beterbiev (16-0, 16 K.-O.) l’a emporté par knock-out au 10e round face à un Deines (19-2-1, 10 K.-O.) qui a vendu chèrement sa peau. Le protégé de Marc Ramsay a terminé le travail avec un puissant crochet de gauche.

Deines a fait une petite danse avant d’aller au plancher. L’arbitre n’a pas hésité à mettre fin au combat. Le Montréalais d’origine tchétchène a levé le bras en guise de victoire.

Celui qui détient les titres IBF et WBC de la catégorie des 175 lb a cependant travaillé plus fort que prévu. Dès le premier assaut, il a envoyé Deines au plancher avec un coup à la tempe.

À ce moment-là, plusieurs observateurs pensaient qu’on aurait droit à un duel à sens unique, mais c’était mal connaître Deines. L’Allemand a démontré beaucoup de courage en résistant aux attaques répétées de son adversaire. Il a essuyé un barrage de coups de puissance en règle du boxeur local.

Beterbiev, qui boxait pour la première fois en Russie chez les professionnels, a sorti tout son arsenal. Il a été dominant, mais son adversaire refusait de tomber jusqu’au 10e round.

Finalement, Deines a donné une meilleure opposition à Beterbiev et c’est tant mieux pour le spectacle. Beterbiev a livré 10 rounds alors qu’il avait été inactif depuis 17 mois. C’est une bonne préparation s’il souhaite être actif d’ici la fin de 2021.

Meng ou Smith

À 36 ans, Beterbiev n’a plus le temps d’attendre. S’il souhaite unifier tous les titres des mi-lourds, il devra le faire dans les deux prochaines années. C’est un objectif réaliste si Top Rank peut débloquer les ressources nécessaires.

Quels sont les scénarios d’ici la fin de l’année? Il y en a deux sur la table.

Le plus plausible est qu’il affronte le gagnant du combat pour le titre WBO entre l’Américain Joe Smith Jr (26-3, 21 K.-O.) et le Russe Maxim Vlasov (45-3, 26 K.-O.). Le duel, qui a été repoussé en raison de la COVID-19, sera présenté le 10 avril à Tulsa, en Oklahoma.

Smith Jr est favori pour l’emporter. De plus, dans ses entrevues, le puissant cogneur a déjà commencé à mettre la table pour un choc d’unification potentiel contre Beterbiev. Un affrontement qui pourrait avoir lieu à New York. Un dossier à suivre.

Et le deuxième scénario est un choc contre le Chinois Fanlong Meng (16-0, 10 K.-O.). Avant la pandémie, Beterbiev devait affronter Fanlong dans un gala qui devait avoir lieu à Québec. Bien sûr, il a été annulé.

Ce ne serait pas le scénario favori de Beterbiev et de son équipe.