BMR veut devenir un joueur majeur au Canada

Le Groupe BMR veut devenir un joueur majeur pancanadien dans les matériaux de construction. La direction souhaite avoir un magasin d’ici trois ans dans l’Ouest canadien et, pour 2021, elle vise un bond de 200 M$ de son chiffre d’affaires, pour atteindre plus de 1,5 G$.

« Nous avons un plan de croissance agressif [jusqu’en 2025] », a confirmé au Journal le nouveau chef de la direction, Alexandre Lefebvre, en poste depuis le 15 mars. Il était auparavant président chez Lefebvre & Benoit.

Parmi les objectifs du Groupe BMR pour les prochaines années, la direction souhaite encore augmenter son nombre de magasins au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. On en compte présentement 277.

Elle promet également de faire des petits dans de nouvelles provinces. Même la Colombie-Britannique figure sur le tableau de chasse de l’organisation. L’expansion du groupe québécois pourrait se faire grâce à l’ouverture de nouvelles succursales, mais aussi par acquisitions.

« C’est une ambition que nous avons. À terme, on se doit d’être une entreprise nationale », a avancé, vendredi, M. Lefebvre. « Actuellement, il y a une consolidation dans notre marché. On veut se positionner comme étant le joueur québécois et canadien qui veut participer à cette consolidation ».

Le Groupe BMR a l’intention de profiter de l’engouement entourant l’achat local, propulsé par la pandémie, pour appuyer son plan de croissance.

Stratégie 2021

Pour augmenter son chiffre d’affaires de 200 M$ cette année, le Groupe BMR mise sur le recrutement de marchands indépendants. La direction espère aussi stimuler les ventes dans ses magasins et grossir de façon organique.

« On regarde pour une dizaine de nouveaux membres », a chiffré M. Lefebvre, ajoutant que des acquisitions pourraient également aboutir. Il ne cache pas que son organisation a présentement « quelques lignes à l’eau ».

Le Groupe BMR aurait bien aimé mettre notamment le grappin sur les Centres de rénovations Patrick Morin qui ont récemment été vendus.

Pour la prochaine année, le chef de la direction voit le Groupe BMR continuer de grossir au Québec, mais principalement du côté de l’Ontario. Des annonces sont déjà dans les plans pour les prochaines semaines.

L’entreprise travaille aussi sur un projet de centre de distribution. Trois scénarios sont à l’étude.