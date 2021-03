COURNOYER, Raymond



Monsieur Raymond Cournoyer est décédé à la résidence Côté-Jardins à Québec le 7 mars 2021 à l'âge de 86 ans. Il était le fils de feu madame Clerinda Valois et de feu monsieur Pierre Cournoyer.Il laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Doris Doyon), Anne (Kevin Duffy) et Yves (Sherri Cronk); ses petits-enfants adorés: Elliott et Romi; sa soeur Thérèse (Aloise Sybertz), son frère Lucien, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Il est allé rejoindre maman (feu Andrée Garon) et plusieurs de ses frères et soeurs. Nous tenons à remercier le personnel de la Résidence Côté-Jardins pour les bons soins qu'ils lui ont prodigués, et leur gentillesse au cours des cinq dernières années.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins, 4770 rue St-Felix, St-Augustin-De-Desmaures, Québec, G3K 0K9. 418-780-8179