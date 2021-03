Changement de zone peu probable à Montréal

Les prévisions qui ont été faites sur la situation sanitaire au Québec rendent peu probable le changement de la zone rouge à orange à Montréal.

Il est estimé que les cas augmenteront dans la province à près de 2000 cas par jour d’ici la mi-avril, s’il y a une forte adhésion aux consignes sanitaires. Ces prévisions prennent en compte la cadence de la vaccination ainsi que le temps nécessaire pour que les vaccins fassent effet.

Toutefois, selon le Dr François Marquis de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, les prévisions peuvent encore être modifiées, et ce sont les Québécois qui ont le plus de contrôle là-dessus.

«Il faut surtout être extrêmement vigilant», affirme l’intensiviste.

Pour l’épidémiologiste Nimâ Machouf, il faut cependant prendre au sérieux la troisième vague.

«Il y a encore beaucoup de choses qui sont fermées [...] et on n’arrive pas à baisser en bas de 700 cas», explique la Dre Machouf.

Elle explique donc que la réouverture des cégeps et des universités, combiné au fait que les jeunes et les enseignants ne sont pas vaccinés peut augmenter la transmission de la COVID-19 et empêcher un changement de zone.

La campagne de vaccination reste donc déterminante pour une troisième vague.

