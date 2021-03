Classique Honda: Matt Jones reprend les rênes

Après l’avoir cédée à Aaron Wise vendredi, Matt Jones a repris sa place au sommet du classement de la Classique Honda en signant une troisième ronde de 69 (-1), samedi, à Palm Beach Gardens, en Floride.

L’Australien a surtout profité des malheurs de Wise pour le devancer au classement. L’Américain a connu une sortie très difficile qu’il a conclue avec un pointage de 75 (+5).

Wise a plutôt bien commencé sa journée en réussissant deux oiselets lors des quatre premiers trous. Les choses se sont gâtées au sixième, où il a commis un double boguey. Il a ensuite enchaîné avec un boguey au septième fanion et en a enregistré quatre autres au retour.

Pour sa part, Jones a complété le parcours avec trois oiselets et deux bogueys. Avec un cumulatif de 200 (-10), il possède trois coups d’avance sur Wise et sur l’Américain J.B. Holmes, qui sont à égalité au deuxième rang avec des dossiers de 203 (-7).

La performance de la journée appartient à C.T. Pan, de Taïwan, qui a retranché cinq coups à la normale de 70. Il est présentement quatrième, à égalité avec les Américains Cameron Tringale et Sam Ryder, à quatre coups du sommet.

Chez les Canadiens, Roger Sloan a fait un bond de 40 places au classement grâce à une ronde de 66 (-4). L’Albertain a réussi cinq oiselets et commis un boguey, ce qui lui a permis d’atteindre le 13e rang. Il présente un cumulatif de 206 (-4) et accuse six coups de retard sur le meneur.

Pour sa part, Adam Hadwin a joué la normale de 70 et est passé au 18e rang. Le Saskatchewanais est à sept coups de Jones.

Enfin, Mackenzie Hughes a terminé la troisième ronde avec une carte de 71 (+1), bonne pour le 48e rang. L’Ontarien a 11 coups de retard sur la tête.

Également présents à la Classique Honda, le Manitobain Nick Taylor ainsi que les Ontariens David Hearn et Michael Gligic n’ont pu se qualifier pour les rondes finales.