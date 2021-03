DOYON, Paul



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 5 mars 2021, entouré des siens, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédé monsieur Paul Doyon, époux de dame Gertrude Gagnon, fils de feu Valère Doyon et de feu Délia Simoneau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gertrude; ses enfants: Lucie (Pierre Garneau), Josée (Gilles L. Garneau), Denis, Odette (Ronald Pugh); ses petits-enfants: François, Louis (Marie-Pier Rompré), Anne (Jean-François Veilleux-Audet), Olivier (Véronique Boulet), Joëlle, Raphaël (Christina Dupont), Emily (Luc Steinmetz), Philip (Maryse Godin), William Scott, Andrew James (Alice Cadoret); ses arrière-petits-enfants: Eve, Laurence, Thomas, Gabriel, Camille, Benoît, Eliane, Sophie, Antoine, Noémie, Edouard, Ophélie; sa belle-sœur Yvette Genois-Doyon; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Juliette, Claude (Cécile Hallé), Gisèle, Pauline (Martial Jobin), Jacques (Jeannette Blanchet), Thérèse Lessard-Gagnon; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre plusieurs frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale ainsi que toute l'équipe du Manoir de la Rivière. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.