CAUCHON, Lise



Au Centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, le 14 mars 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Lise Cauchon, fille de feu M. Paul-Émile Cauchon et de feu dame Émilienne Vézina. Elle demeurait à Boischatel.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Boischatel.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses sœurs: Diane, Thérèse (Michel Laflamme); ses neveux et nièces: Jean, Danielle, Mélanie, Alexandre; son bon ami Clément Vigneault, ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour les bon soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet: www.alzheimer.ca