De l’aligoté comme vous en avez rarement goûté!

Souvent considéré comme cépage de seconde classe, l’aligoté peut, lorsqu’il est entre bonnes mains, donner des vins d’une qualité impressionnante et qui n’ont rien à envier au chardonnay, le roi de Bourgogne.

C’est le cas de celui élaboré par Vincent Dureuil à Rully, en Côte Chalonnaise. Issu d’un millésime 2018 ayant donné naissance à des vins riches, l’aligoté porte en lui une densité inhabituelle.

Le nez interpelle d’entrée de jeu avec sa fine impression de réduction qui nous donne à penser à un grand blanc de Côte d’Or (Meursault, Puligny, Chassagne, Saint-Aubin). Au contact prolongé avec l’oxygène, il gagne en précision et en fruit : pêche blanche, citron confit, mie, amande et, surtout, cette impression de brume de mer.

En bouche, le vin présente une texture ample et concentrée. L’acidité vive apporte beaucoup de tonus alors que la finale s’emballe sur une amertume noble et une salinité (certains diront « minéralité ») certaine. Un vin qui a besoin de respirer 20-30 minutes en carafe pour bien s’exprimer tout en sachant qu’il m’a semblé être meilleur... le lendemain. Bref, on est loin de l’aligoté qu’on mélange avec le sirop de cassis pour faire du kir.

Sachez également que le Rully blanc du domaine (50$ - Code SAQ 14672553) est disponible en ligne sur SAQ.com alors que le Rully rouge (50$ - Code SAQ 14672772) devrait être bientôt disponible.

Buvez moins. Buvez mieux.

Domaine Dureuil-Janthial, Bourgogne Aligoté 2018, France

27,50 $ - Code SAQ 14672481 – 13 % - 1g/L

★★★ 1⁄2 $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.