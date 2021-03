CROTEAU, Lucille



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er mars 2021, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Lucille Croteau, épouse de monsieur Jean-Claude Bibeau, fille de feu de madame Blandine Demers Croteau et de feu monsieur Armand Croteau. Elle demeurait avec son mari à Saint-Flavien. Lucille était une femme et une mère dévouée à sa famille. De plus, elle était une femme d'affaires inspirante. Elle a notamment été propriétaire de la compagnie Ambulance 2522 inc. de 1978 à 2014 et membre du conseil d'administration de la compagnie d'ambulance Groupe Radisson (Paraxion) de 2009 à 2018.Elle laisse dans le deuil son époux et ses enfants: Vincent (Carolane Marcotte) et Corinne (Michaël Lizotte); ses frères et sœurs de la famille Croteau: feu Fernand (Jeannette Guérard), Marie-Paule (Léo Couture), feu Jules (Cécile Desaulniers), Jacques (Julienne Demers), Aurèle (Pauline Marquis), feu Lionel (Diane Durand), Gisèle (André Laliberté), Denis (Marie-Anne Leblanc), Benoît, Michel, Roger (feu Carmelle Dodier), Yolande (feu André Desrochers), Réjean (Nicole Deschênes) et Johanne; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Bibeau: feu Fernand, feu Henri-Paul, Thérèse (feu André Drolet, Andréa Lehoux), Roger (feu Claudette Piquette), Hélène (Robert Gingras), feu Marcel (Madeleine Côté), feu Aline (Garneth Dontigny, Pauline Lemire); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, et ami(e)s. La famille remercie les ambulanciers de Paraxion et le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire