L'HEUREUX, Angéline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 mars 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Angéline L'Heureux, fille de feu dame Antoinette Sansfaçon et feu monsieur Omer L'Heureux. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs, beau-frère et belles-sœurs: feu Georges (Yvette Chabot-Roland Durand), Raymond (Renée Hérin), Pierrette, Rachel, Denise (Gil Beaupré), Claude, Gilles (feu Carole Pelletier, feu Lise Doyon, Mathilde Poulin); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée: Jeannette, Gertrude, Lucien, Françoise (Léonce Charest), Jean-Louis et Rollande. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du Centre hospitalier de l'Enfant-Jésus ainsi que celui de la Résidence Havre du Trait-Carré pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.