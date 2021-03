«Falcon et le Soldat de l'hiver»: «J’ai approché la série comme un long métrage» - Kari Skogland

Anthony Mackie et Sebastian Stan reprennent leurs rôles respectifs du Faucon et du Soldat de l’hiver après les événements de «Avengers: phase finale». Lors d’une conférence de presse en visioconférence, les artisans de la série «Falcon et le Soldat de l'hiver» ont livré quelques-uns de ses secrets.

Steve Rogers (Chris Evans) qui donne son bouclier à Sam Wilson (Anthony Mackie), c’était dans «Avengers: phase finale» en 2019. Aujourd’hui, ce dernier fait équipe avec Bucky Barnes (Sebastian Stan), alias le Soldat de l’hiver, afin de lutter contre la menace représentée par Zemo (Daniel Brühl). En six épisodes, «Falcon et le Soldat de l'hiver» replonge les spectateurs dans l’univers de l’UCM.

«J’ai approché la série comme un long métrage. Dès le début, nous avons établi que nous faisions un long métrage de six heures», de dire d’entrée de jeu la réalisatrice canadienne Kari Skogland lors de la conférence qui s’est tenue dimanche dernier, et à laquelle a assisté l’Agence QMI.

Dès le premier épisode visionné par les journalistes, «Falcon et le Soldat de l'hiver» ressemble à un film destiné à être projeté en salle. Scènes d’action trépidantes et effets spéciaux grandioses réalisés par des équipes travaillant sur des longs métrages, la série en met plein la vue et si le budget de production n’a pas été rendu public, des rumeurs veulent que le prix d’un épisode ait atteint environ 25 millions $ US.

«De pouvoir revenir en arrière, plonger dans le passé du personnage, sa famille et son environnement ne font qu’améliorer [Sam] pour le public. Nous sommes désormais à une étape où nous voulons que le public connaisse ces nouveaux personnages, a expliqué Anthony Mackie. D'autant que Kevin Feige [le grand patron de Marvel, NDLR] a tué Iron Man, nous devons donc présenter ces nouveaux personnages au public et leur donner cette relation, cette histoire qu'ils ont construite sur 10 ans.»

Les avantages d’une série

Pour la cinéaste à la tête de «Falcon et le Soldat de l'hiver», une série «est beaucoup plus de travail. Je pense aux films comme à une collation et à la série comme à un repas. En six heures, on peut vraiment s’impliquer avec les personnages d’une manière impossible à faire avec un long métrage.»

Ainsi qu’elle l'a souligné, «nous sommes capables de rentrer dans la vie des personnages, de mettre un peu plus de rebondissements et aussi de construire un univers [beaucoup plus détaillé].»

«Le film "Avengers: phase finale" a été un chamboulement monumental dans l’univers des superhéros. La portée de ce film est beaucoup plus importante qu’on l’imagine. Notre objectif, et je vais aussi parler au nom de Sebastian Stan, était donc de ne rien gâcher. Nous ne voulions pas être le premier mauvais projet télévisé de Marvel. Notre travail consistait à reprendre le flambeau. Et je suis ravie de dire que Steve Rogers serait fier que notre série ne soit pas nulle.»

Évidemment, la question qui est sur toutes les lèvres, surtout après le succès de «WandaVision», est de savoir si «Falcon et le Soldat de l'hiver» aura droit à une suite. «C’est drôle parce que cette interrogation est beaucoup plus fréquente en télévision. Et si nous sommes capables de faire une suite, nous avons certainement des idées», de dire Kevin Feige.