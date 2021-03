Je mets un X sur l’automne

La question est sur toutes les lèvres: aurons-nous des élections fédérales ce printemps? Lundi dernier, lors de l’annonce impliquant le fédéral et le provincial à Saint-Jérôme pour le développement d’une usine d’assemblage de blocs-batteries du constructeur de véhicules lourds électriques Lion, ça sentait vraiment la campagne.

Justin Trudeau avait même pris la peine d’aller visiter un site de vaccination. Les manches relevées, accroupi auprès des aînés en train de se faire vacciner, le premier ministre alimentait la machine à rumeurs. Et comme si ce n’était pas assez, au micro de Paul Arcand, le premier ministre du Canada mentionnait qu’il n’excluait rien.

Mais plus le temps passe, plus je demeure convaincue que des élections ce printemps seraient risquées. À l’aube d’une possible troisième vague de COVID-19 qui pourrait nous frapper en avril, je vois très mal le gouvernement Trudeau plonger le Canada en pleine crise dans une campagne électorale au même moment que le pic de la campagne de vaccination.

Si, par malheur, des candidats aux élections propageaient malgré eux le fameux virus, imaginez quelles seraient les conséquences négatives. En période de crise, on ne veut pas voir nos élus en campagne, mais bien en selle pour gouverner et prendre les décisions qui s’imposent.

Oui, je sais, certains me diront que les élections américaines ont eu lieu en pleine pandémie, mais aux États-Unis, le mandat était terminé, ce qui n’est pas le cas au Canada. D’ailleurs, il y a eu bien des contestations en raison du vote par la poste chez nos voisins de Sud.

Un scénario qui pourrait se produire également à Terre-Neuve-et-Labrador, où le vote en personne a été interdit en février en raison d’une flambée des cas de COVID-19. Les travailleurs d’élection, majoritairement des aînés, étaient craintifs à l'idée de se rendre dans les bureaux de scrutin. Il y a donc vote par correspondance jusqu’au 25 mars. La suite sera à surveiller.

Au mois de mai, ce ne sera pas plus sécuritaire. Si tout se déroule bien, ce n’est qu’à partir de la fin juin que la majorité des Canadiens auront reçu la première dose. Pour la deuxième dose, ce sera davantage fin septembre. Si Justin Trudeau souhaite respecter les consignes, réduire les contacts au strict minimum et rassurer la population, ce serait à son avantage d’attendre à l’automne, à moins que les partis d'opposition votent contre le budget, ce qui serait surprenant dans le contexte.

Par ailleurs, sur le plan de l’image, faire une campagne virtuelle ne serait pas à l’avantage de Justin Trudeau. Il a tout à gagner à être sur le terrain auprès des électeurs et à publier de belles photos. Faire campagne avec un masque, c’est également se priver d’un atout pour lui. Les poignées de main seraient à éviter et un coup de coude, c’est pas mal moins convaincant.

Pour toutes ces raisons, je doute fort que les Canadiens soient appelés aux urnes ce printemps, mais préparez-vous pour l’automne.