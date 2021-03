Tramway: la couronne nord de Québec applaudit les changements

La MRC de La Jacques-Cartier voit d’un bon œil la prise de contrôle par le MTQ de la desserte du transport en commun dans la périphérie de Québec et espère ainsi des budgets bonifiés.

Le préfet de la MRC et maire de Stoneham, Claude Lebel, confirme qu’avec la récente entente entre la Ville de Québec et le gouvernement Legault sur le projet de tramway, tout le plan de desserte des banlieues sera revu.

« La tangente n’est plus la même », dit-il.

En juin dernier, il avait participé à une conférence de presse avec le maire de Québec afin de présenter un plan de desserte de la périphérie de Québec.

Ce projet de 144 millions $ en infrastructures prévoyait le rabattement de la clientèle des banlieues vers le réseau structurant.

Or, cette semaine, le gouvernement a confirmé que le ministère des Transports (MTQ) reprenait en main la desserte des banlieues.

Population en croissance

Pour M. Lebel, c’est une bonne nouvelle. « On est extrêmement ouverts à travailler avec le MTQ. »

Il croit même que sa région sera mieux servie ainsi. « Je suis convaincu que les budgets ne peuvent qu’être bonifiés. »

Malgré toute la « bonne foi » de la Ville de Québec et de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), les moyens étaient plus limités.

La MRC de La Jacques-Cartier compte 53 000 habitants et ce nombre est en croissance, souligne le préfet.

« La démographie des zones périphériques sera analysée à sa juste valeur. On a un poids qui est important. Ce sera plus facile d’avoir des budgets équilibrés et représentatifs avec le MTQ qu’avec la CMQ. »

Bien perçu dans l’est

Pour Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-Gardien et préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, le nouveau tracé du tramway, qui se rendra jusqu’à D’Estimauville, est une très bonne nouvelle.

La clientèle du transport en commun de sa région pourra se rabattre directement sur le mode de transport lourd plutôt que de devoir faire des correspondances. « Le lien est encore plus proche. »

Il rêve même maintenant d’une rame de tramway qui pourrait se rendre à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré.

« Techniquement, ce n’est pas impossible », affirme-t-il.

Portneuf

À l’autre extrémité du territoire, le préfet de la MRC de Portneuf, Bernard Gaudreau, se réjouit que le pôle Le Gendre ait été maintenu.

« La bonne nouvelle, c’est de reconnaître le pôle qui est à l’extrémité ouest. À partir du moment où les points de connexion se rapprochent de notre territoire, c’est plus facilitant pour une clientèle qui souhaiterait utiliser le transport en commun. »

