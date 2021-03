«Le père»: un film magistral

Il y a des films qui nous absorbent, que l’on vit. Qui nous bouleversent, qui chamboulent. «Le père» de Florian Zeller avec Anthony Hopkins, Olivia Colman et Olivia Williams est de ceux-là.

Il y a des films qui nous émeuvent et qui transforment. «Le père» est incontestablement de ceux-là. Adaptation de la pièce de théâtre éponyme, écrite et mise en scène par Florian Zeller, l'oeuvre est la trajectoire d’un homme de 83 ans, Anthony (Anthony Hopkins), atteint de démence.

L’unicité du long métrage en lice pour six Oscars réside dans le scénario. Contrairement aux autres films sur le sujet («Supernova», par exemple), «Le père» ne nous montre pas la démence et les pertes de mémoire qui y sont associées d’un point de vue extérieur. Ici, le spectateur vit ce que vit Anthony, voit ce que voit Anthony, ressent ce que ressent Anthony. La perte de repères temporels, la confusion, les doutes, l’angoisse, l’agressivité; tout est là.

Cet Anthony, façonné par Florian Zeller avec Hopkins en tête (et du même âge que l’acteur, qui a d’ailleurs dit qu’il s’agissait du rôle de sa vie) est joué de main de maître par le Britannique. Anthony Hopkins se fond dans cet homme tour à tour charmant, désemparé, en colère et effrayé par cette vie qu’il ne maîtrise plus.

Par touches visuelles (éclairages et décors), Florian Zeller modifie subtilement la réalité appréhendée par son protagoniste, faisant douter le spectateur de ses sens, tout comme Anthony.

Olivia Colman, Olivia Williams, Imogen Poots et Rufus Sewell (tous parfaits) incarnent des personnages changeants dont les visages, vus par Anthony, se mélangent et se confondent tous. Comme Anthony, nous perdons pied, comme Anthony, nous nous révoltons. Et comme Anthony, nous abdiquons, nous laissons tomber le masque de la personne que nous projetons aux autres pour montrer qui nous sommes réellement.

Il y a des films qui nous habitent. Parce qu’ils nous fournissent, non pas des réponses, mais des questions. Parce qu’ils nous révèlent non pas une réalité étrangère, mais l’essence de notre humanité. Et n’est-ce pas là la définition même de l’Art?