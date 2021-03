Le personnel de cabine de WestJet signe sa première convention collective

Le personnel de cabine du transporteur aérien canadien WestJet a signé samedi sa première convention collective d’une durée de cinq ans.

Représenté par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le personnel de la compagnie aérienne de l’Ouest canadien a conclu une entente qui sera mise en vigueur de façon rétroactive du 1er mars au 31 décembre 2025 inclusivement.

«L’accord qui en découle témoigne de la négociation raisonnée nécessaire pour obtenir ce résultat positif, et c’est un excellent exemple de la manière dont nous pouvons travailler ensemble, dans le respect, avec dévouement et professionnalisme, au profit de nos employés et de nos invités en cette période difficile», a déclaré par voie de communiqué Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet.

Les deux partis avaient conclu une entente de principe le 28 février dernier pour les 3100 membres d’équipe de cabine représentés par le SCFP. Elle avait alors été qualifiée de «réussite sans précédent au plus fort d’une période difficile» par le président de la section locale 4070 du syndicat, Chris Rauenbusch.

Le syndicat représente le personnel de cabine de WestJet depuis juillet 2018 et négociait depuis avril 2019 pour la mise en place de cette convention collective.

«Le temps investi dans les négociations par les deux parties pour parvenir à une entente était nécessaire pour passer à travers les nombreuses conditions complexes», a ajouté M. Sims.

WestJet avait dû mettre à pied temporairement ou réduire les heures de 1000 de ses employés en début d’année après avoir décidé de diminuer ses vols pendant les mois de février et de mars.