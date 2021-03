Le siamois super de Claude Rajotte

Pour le casanier qu’est Claude Rajotte, Super – un siamois (Foreign White) blanc âgé de 2 ans 1⁄2 – est le compagnon idéal à la maison.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chat ?

Super est mon quatrième chat. Je ne peux pas vivre sans un animal de compagnie. J’aime tous les chats, mais je préfère le siamois à cause de sa forte personnalité et de sa voix unique. Le siamois est aussi très expressif et joueur. C’est tout à fait par hasard si Super est blanc. Peu importe la couleur, c’est le chat siamois qui m’attire.

2. Pourquoi avoir choisi ce nom ?

Il y a eu Pouffe, Sphynxe, Roland et maintenant Super. Pourquoi Super, j’avais juste le goût de lui donner un nom drôle. Et il le porte vraiment bien.

3. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

J’aime tous les animaux. Je regarde avec grand intérêt tous les documentaires sur le sujet. Je suis davantage attiré par les chats, car ils demandent qu’on les respecte. Ils sont totalement indépendants. Ils ont une allure noble et font à leur tête. Le chien est aussi extraordinaire, mais je les trouve trop soumis et leur hygiène est un peu trop rudimentaire ! Au contraire, le chat est un maniaque de propreté.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

Super est très aimable et affectueux. Nous avons de longues conversations entre nos jeux de boîtes en carton et de lacets. Il est capricieux, comme tout bon chat qui se respecte. Il est aussi chialeur que moi. S’il n’est pas content, sa voix très modulable retentit. Super est aussi un grand chasseur d’insectes. Un expert pour repérer les araignées au plafond. Il est tannant. Chaque fois que je suis au téléphone, il se demande bien à qui je peux parler à part lui... Alors, il saute un peu partout et miaule en voulant dire : « Hey ! lâche ton téléphone et occupe-toi de moi. »

Photo courtoisie

5. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

Au moment où je vais me coucher, il aime courir comme un fou en faisant du bruit pour finalement venir se blottir contre moi sous les draps.

6. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Super n’a pas fait de mauvais coups fâchants, sauf casser un magnifique vase en verre. Cependant, il adore déchiqueter minutieusement tous les rouleaux de papier de toilette. Ça semble jouissif à le voir sur le dos, avec ses dix-huit griffes bien enfoncées dans le papier.

7. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

Je suis le maître idéal : je suis casanier et quasiment toujours à la maison. Si j’ai à m’absenter, Super va chez son vétérinaire.

8. En quoi votre animal peut être une source d’inspiration pour vous ?

Difficile question ! Peut-être pas une source d’inspiration... Son effet est plutôt thérapeutique. Il me calme, me fait rire, me change les idées.

9. Pendant la pandémie, qu’est-ce que Super vous a apporté ?

On se colle plus ! Super est un chat d’intérieur, l’animal idéal pour le confinement et même pour le couvre-feu... Même pas besoin de le sortir pour faire ses besoins ! Et on regarde des vidéos de chats sur YouTube. (rires)

10. Votre chat blanc aux yeux bleus est-il sourd ?

Non, pas du tout. Je ne savais pas que les chats blancs pouvaient être sourds [question de génétique]. J’ai appris ça en allant chez mon vétérinaire.