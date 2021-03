Les golfeurs de Québec célèbrent le printemps

Les quelques champs de tir qui étaient ouverts dans la région de Québec, samedi, ont été littéralement envahis par les amateurs de golf qui ont profité de la première journée du printemps pour frapper leurs premières balles de la saison.

Chez Swing de Golf Lévis, les gens faisaient la file pour louer leurs balles et leur bâton de golf en après-midi. Les 67 places disponibles ont rapidement été occupées.

«On commence à manquer de paniers de balles, c’est bon signe ! On ne s’attendait vraiment pas à avoir autant de gens aussi tôt dans l’année», a lancé le propriétaire Michel Simoneau.

Des files toute la fin de semaine

Photo Didier Debusschère

Le constat était le même du côté du Golf de pratique l’Hêtrière, à Cap-Rouge. Vers 14 h, les deux étages du champ de tir étaient complètement bondés et il fallait patienter pour trouver un espace de stationnement.

«C’est l’un de nos meilleurs débuts de saison, il va y avoir des files d’attente tout le week-end. Mais la différence [avec l’avant-pandémie] est encore plus marquante en semaine, on a beaucoup plus de monde», s’exclame Vicky Savard, la fille du propriétaire de l’endroit.

Photo Didier Debusschère

De nouveaux adeptes

Mais il n’y a pas que les habitués qui ont célébré la fin de l’hiver avec leur bois numéro 1. Énormément de néophytes ont testé la discipline dans la dernière année et ont eu la piqûre.

«L’an dernier, avec la pandémie, il y avait tellement peu d’activités de disponibles que les gens se sont mis au golf. Ça a donné un coup de jus au milieu et on revoit ces nouveaux visages-là cette année», souligne Christian Boutet, qui pratique ce sport depuis plus de 40 ans.

Sarah Buteau est l’une de celles qui ont testé ce sport pour la première fois cette année et elle en est déjà à sa deuxième visite de la saison. Il s’agit d’une bonne façon pour elle de sortir avec ses amis tout en respectant les mesures sanitaires.

«L’expérience est incroyable!» lance-t-elle en riant.