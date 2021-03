«Les sessions de Waterloo»: un premier EP pour les académiciens

À peine un mois après avoir déposé leurs valises dans le manoir de «Star Académie», les académiciens ont déjà un bonbon à proposer, un EP de trois chansons originales créées de leurs propres mains, assorti d’une relecture en français du classique «Waterloo», de ABBA, clin d’œil à leur actuelle municipalité d’adoption.

Nos artistes en formation ont vécu un apprentissage en accéléré en sessions de jour ou de soir, dans le cours d’Ariane Moffatt, lors de leurs deux premières semaines à l’Académie, en concevant «Les sessions de Waterloo».

Projet complètement indépendant de l’album complet qui découlera plus tard de cette sixième saison de «Star Académie», le mini opus sera lancé uniquement en version numérique sous étiquette Ste-4 Musique ce dimanche, 21 mars.

Un numéro consacré au EP sera d’ailleurs présenté lors du variété de «Star Académie», demain soir, à TVA.

Éclectique

À la tête de l’entreprise, Luis Clavis (Valaire, Qualité Motel) et Étienne Dupuis-Cloutier (SOMMM), deux proches collaborateurs d’Ariane Moffatt, que cette dernière a mis en charge de guider les élèves dans le processus créatif du EP et de produire et réaliser l’œuvre, pendant qu’elle-même se concentrait à dispenser ses cours de création artistique.

Les deux musiciens ont fourni une trame musicale aux académiciens qui, séparés en trois équipes de quatre ou cinq personnes, devaient agencer une mélodie et composer un texte.

Cette aventure en soi à l’intérieur du grand périple «Star Académie» fut révélatrice: non seulement l’union des forces a débouché sur des résultats éclectiques aux sonorités très actuelles, mais l’expérience a aussi permis à ceux et celles qui n’avaient de bagage jusque-là qu’en interprétation de «désacraliser» l’écriture et la composition, de s’y frotter véritablement, et sans trop de mal. Nos talents surmontaient également le défi de devoir mitonner du matériel de qualité en quelques jours à peine.

«Écrire sous pression, ce n’est pas quelque chose d’habituel, indique Luis Clavis. Ce n’est vraiment pas tout le monde qui peut faire ça. Ç’a créé une dynamique de groupe particulière; chaque groupe a développé une façon de travailler bien à lui, et ç’a donné naissance à des moments, des énergies uniques à chacun. Et ç’a donné trois chansons complètement différentes.»

L’équipe de «Star Académie» l’a beaucoup répété: l’édition 2021 de l’émission souhaite préparer ses participants à la «vraie» réalité du monde de la musique, avec ses hauts et ses bas. La conception du EP s’inscrivait dans cette démarche.

«Pour nous, c’était le nerf de la guerre, soulève Luis Clavis. Parfois, dans un spectacle de variétés, cet aspect est un peu mis de côté. On voulait leur insuffler la "vraie patente": le travail en studio, le mode de composition en équipe, comment on crée pour vrai. Ce n’était pas seulement de les faire entrer en studio pour une session et leur faire enregistrer un "cover" de chanson francophone.»

«Certains avaient déjà beaucoup d’expérience dans l’écriture de chansons, mais pour d’autres, c’était la toute première fois, ajoute Étienne Dupuis-Cloutier. Et ils ont un talent immense! Ils ont découvert leur talent à travers ça. Ça sera un outil de plus pour leur carrière, après.»

Meghan Oak inspirée

Sortie de l’Académie depuis son élimination du 7 mars, Meghan Oak raconte en entrevue avoir fait équipe avec Queenie, Jacob, Guillaume et Maëva dans le processus de fignolage d’une chanson pour le EP. La leur traite d’un rêve à la fois lointain et accessible, comme une métaphore de leur séjour à «Star Académie».

«On a tous apporté notre petite touche, détaille Meghan. On est allés chercher le côté country de Guillaume. Jacob est plus dans les vieux classiques. Queenie est dans le rap et le français était un peu une barrière pour elle, mais elle a réussi avec brio à écrire en français. On avait tous déjà écrit des chansons et composé de la musique, mais de le faire les cinq ensemble, c’était un autre défi, et je pense qu’on l’a bien réussi, quand même!»

«On a eu des discussions à savoir comment bien mélanger le travail de tout le monde pour former une œuvre également séparée. On était juste vraiment contents de travailler ensemble. C’est tellement inspirant d’écrire avec d’autres artistes!», complète celle qui profite de son après-«Star Académie» pour se reposer à son chalet de Montebello, en Outaouais, et reprendre contact avec ses proches après sa «retraite fermée» à Waterloo.

Meghan mentionne qu’elle suit toujours les péripéties de ses amis académiciens à la télévision. Sa prédiction quant à la victoire, à l’issue du concours?

«Je sais que le Québec aime beaucoup Jacob, Guillaume et William, trois artistes incroyables, qui méritent tous de gagner, mais une partie de moi aimerait tellement qu’une femme issue de la diversité gagne! On n’en voit pas beaucoup, et ce n’est pas parce qu’elles ont moins de talent...», répond Meghan.