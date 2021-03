LHJMQ: Chicoutimi prend sa revanche face à Sherbrooke

Les Saguenéens de Chicoutimi ont rebondi contre le Phoenix de Sherbrooke au lendemain de la défaite. Les Sags ont défait les hommes de Stéphane Julien par la marque de 4-2, au Palais des Sports Léopold-Drolet, samedi après-midi.

«Il y avait un vouloir de se concentrer sur nous et non sur ce que l’autre équipe allait nous amener, ce soir, contrairement à hier», a souligné l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, qui croit qu’il y a du bon à jouer des matchs serrés comme celui de samedi.

Les deux formations se sont d’ailleurs inscrites au pointage rapidement. Les Sags ont profité de leur premier tir pour battre le gardien Hlavaj. L’attaquant slovaque des Saguenéens est venu battre, d’un puissant tir du poignet, le gardien du Phoenix. Les Sherbrookois ont fait mouche en marquant, eux aussi, sur leur premier tir du match avant d’atteindre la cible à nouveau pour prendre les devants.

Bonne séquence pour Mercer et Dubé

Dawson Mercer a créé l’égalité en deuxième période. Mercer a été aidé de Dubé et Farmer sur la séquence. Ces points ont permis à Mercer et Dubé de prolonger leur série de matchs avec au moins un point à dix.

Boudrias et Gill se sont ensuite échangé quelques coups et ont dû quitter la glace 15 minutes. «On a perdu des joueurs importants en cours de route, que ce soit à cause de bagarres ou de blessures. On a joué à quatre défenseurs une bonne partie de cette rencontre, mais il y a des leaders qui se sont levés», a mentionné Yanick Jean.

Troisième vingt décisif

Pour une deuxième rencontre consécutive, le match s’est décidé en troisième période. Les Sags, toujours à la recherche d’une première victoire dans la bulle, se devaient de sortir avec le couteau entre les dents. «L’effort était là. Ce n’était pas parfait, mais on a vu beaucoup plus d’engagement», a lancé Jean.

Les joueurs qui devaient se lever l’ont finalement fait. «Kniazev a joué, ce soir, comme l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, Mercer a levé son jeu et Shank a fait quelques bons arrêts», a mis en lumière Yanick Jean.

Mercer a finalement redonné les devants aux siens en captant, à la volée, une passe de Farmer. Le Phoenix n’a pas été capable de rattraper son retard et Mercer a complété son tour du chapeau dans un filet désert. Les Sags ont cumulé leur première victoire dans l’environnement protégé de Sherbrooke.

Défaite crève-cœur pour l’Armada

L’Armada de Blainville-Boisbriand se dirigeait vers une victoire, mais le réveil tardif de Zachary Dean a permis aux Olympiques de Gatineau de se sauver avec un gain de 5 à 4 en prolongation, samedi au Centre Marcel Dionne.

La «bulle» de Drummondville ne réussit pas trop aux hommes de Bruce Richardson, qui ont été vaincus pour une deuxième fois en autant de jours.

En avance 4 à 2 en début de troisième période, la formation de la Rive-Nord a assisté aux prouesses de Zachary Dean, qui a aidé Metis Roelens à réduire l’écart avant d’inscrire le filet égalisateur. Dean s’est à nouveau signalé en prolongation, où il s’est fait complice de Manix Landry.

– Avec l'Agence QMI