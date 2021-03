Pas le moment d’aller jouer sur la glace

Ce n’est pas du tout le moment d’aller se promener sur une étendue d’eau, ont appris à la dure deux groupes qui ont profité de la belle température samedi pour prendre l’air.

« Il faut conscientiser les gens à cet effet, qu’ils prennent les mesures nécessaires pour ne pas s’aventurer sur les glaces à ce moment-ci de l’année, parce que les fontes sont rapides. Il y a toujours des risques », indique le sergent Poirier du Service de police de Châteauguay.

Samedi en début d’après-midi, un véhicule tout-terrain (VTT) neuf s’est retrouvé pris sur le lac Saint-Louis. Ses propriétaires et leurs proches ont passé la majeure partie de l’après-midi à tenter de dégager l’engin à moitié immergé, en vain, ont rapporté des voisins.

Pêcheurs à la dérive

Au même moment, une opération de sauvetage avait lieu sur la rivière des Prairies, près de la rue de Limoges, à Laval, où trois pêcheurs et un chien sont restés coincés sur une plaque de glace à la dérive.

Heureusement, il n’y a eu aucun blessé.

Pour Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage, ces événements sont un rappel qu’il faut redoubler de prudence avec l’arrivée du temps chaud.

« De toute évidence, je ne recommande pas aux gens de se rendre sur les plans d’eau, particulièrement s’il y a du courant », martèle-t-il.

En plus des risques de partir à la dérive ou de s’enfoncer si la glace n’est pas assez épaisse, une chute dans l’eau froide peut entraîner un choc thermique, une inconscience et une noyade, ou une hypothermie, si on n’arrive pas à s’extirper à temps.

« On risque de voir encore des situations similaires au courant des prochaines semaines parce qu’on tient pour acquis, si la nuit a été froide, que la glace est encore au rendez-vous », prévient-il.

D’ailleurs, cette semaine, la Belle Province sera plutôt en mode « fonte », estime Michèle Fleury, météorologue chez Environnement Canada. « Les températures du jour vont avoisiner les dizaines de degrés, presque partout dans la province, et les nuits seront au-dessus de zéro », précise-t-elle.