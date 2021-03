Pascale Renaud-Hébert pour M’entends-tu ?: trois années de privilège

Privilège. C’est le mot qui vient aux lèvres de Pascale Renaud-Hébert quand on parle de M’entends-tu ? Non pas pour dépeindre les trois héroïnes issues d’un milieu résolument non privilégié qu’elle a imaginées avec Florence Longpré, mais pour décrire son expérience des trois dernières années. « C’est le plus gros privilège que j’ai eu, déclare l’auteure et actrice au Journal. Florence et moi, on avait écrit des pièces de théâtre, mais on n’avait jamais écrit de série télé. Et aujourd’hui, je reçois des offres. Des portes s’ouvrent... »

M’entends-tu ? amorce son dernier tour de piste cette semaine à Télé-Québec. Aux dires de Pascale Renaud-Hébert, il s’agit d’une conclusion « lumineuse ».

« C’est une saison de reconstruction », résume-t-elle, évitant de divulguer tout détail susceptible de révéler le sort de Carolanne (Ève Landry).

Rappelons qu’au dernier épisode, diffusé l’an dernier, la jeune femme subissait une attaque aussi choquante que brutale de Keven (Victor Andres Trelles Turgeon), son ex-copain.

Rien n’est gagné

Malgré l’embargo imposé par Télé-Québec, on peut confirmer que l’action reprend plusieurs mois après l’agression. On nous montre notamment comment Ada (Florence Longpré) et Fabiola (Mélissa Bédard) ont cheminé. La première tente de noyer ses problèmes dans l’alcool ; la seconde poursuit son histoire d’amour avec Léon (Marc St-Martin), son petit chanteur de chorale.

En d’autres termes, pour ces amies d’enfance issues d’un quartier très défavorisé de Montréal, la partie est loin d’être gagnée. Troubles de santé mentale, violence conjugale, pauvreté, toxicomanie, isolement... Les enjeux sont nombreux et complexes.

« Je suis consciente de toute la chance que j’ai, déclare Pascale Renaud-Hébert. Donc, mon attitude, c’est : utilise-la bien pour écrire des affaires qui sont importantes pour toi et pour les autres. »

Son mantra semble porter des fruits puisqu’au cours des dernières années, M’entends-tu ? a beaucoup voyagé. Sacrée meilleure comédie en 2019 au festival Séries Mania en France, la production de Trio Orange est dorénavant distribuée dans 190 pays sur Netflix.

Un personnage loin d’elle

Depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec, en 2014, Pascale Renaud-Hébert s’est beaucoup illustrée au théâtre, en plus de tirer son épingle du jeu en improvisation.

Dans M’entends-tu ?, elle apparaît au générique non seulement comme scénariste, mais comme actrice, puisqu’elle défend Karine, la coloc d’Ada.

« Karine, c’est Karine, indique Pascale Renaud-Hébert. C’est une fille avec un bon fond, un bon cœur, mais elle est tellement psychorigide qu’elle est gossante ! »

Au deuxième épisode, son inflexibilité est mise à rude épreuve quand Ada la surprend en flagrant délit d’autotendresse.

Cette séquence a provoqué son lot de situations absurdes lors du tournage. Pascale Renaud-Hébert s’est notamment retrouvée à enregistrer ses gémissements d’extase dans une petite pièce fermée, accompagnée d’un preneur de son.

« C’était tellement gênant ! s’exclame-t-elle. Mais ça s’est bien fait. Le réalisateur m’a demandé si j’étais à l’aise, si j’étais correcte... Étant donné que j’incarne vraiment quelqu’un d’autre, la pudeur est moins présente. »

Plusieurs projets

Malgré la pandémie qui frappe durement le domaine culturel, les choses continuent d’aller rondement pour Pascale Renaud-Hébert. Outre M’entends-tu ?, elle a passé la dernière année à écrire. Elle fait d’ailleurs partie de l’équipe d’auteurs de deux séries télé, Le chaos sur Club illico et Les suppléants à Télé-Québec. Elle rédige aussi son premier scénario de film, l’adaptation de Sauver des vies, la première pièce qu’elle a signée en solo.

Télé-Québec présente la dernière saison de M’entends-tu ? à compter de mardi à 21 h.