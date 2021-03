Pourquoi je suis une de ces Mères au front

Théodora, il y a quelques jours à peine, tu étais au chaud dans le ventre de ta maman. Voilà que déjà tes petits yeux cherchent à comprendre le monde. Tes pieds et tes poings partent dans tous les sens. On te dirait prête au combat.

Permets-moi de t’expliquer le mien, car il te concerne directement. Étant ta grand-maman par alliance, je sens le devoir de te protéger.

Je suis l’une de tes Mères au front.

Hier, j’ai participé à la Journée mondiale d’action pour la justice climatique. Aux quatre coins du Québec et de la planète, nous étions des milliers à réclamer de vraies politiques équitables et écologiques.

Nous répondions aux cris d’alarme lancés par les scientifiques et à l’appel des jeunes initié par Greta Thunberg.

Tu débarques sur une planète en état d’urgence

Tu apprendras bientôt que la pandémie dans laquelle tu es née est une des nombreuses conséquences des rapports de domination qu’entretient l’humain avec les autres formes de vie sur Terre. Y compris ses semblables !

Nous commençons enfin à réaliser que nous ne sommes pas au-dessus de la nature. Nous sommes la nature.

Les peuples autochtones le comprenaient déjà il y a longtemps. Bien avant qu’on ne le démontre scientifiquement.

Tout est lié

En plus de la COVID, notre manière d’habiter la Terre engendre la disparition d’autres espèces et le réchauffement de la planète. Nous polluons l’eau, les sols et l’air.

On pourrait pourtant vivre mieux avec une beaucoup plus petite empreinte écologique. Il faudrait pour cela accepter de consommer moins et partager plus. Respecter les limites planétaires est faisable avec des règles économiques équitables.

Je t’avertis, Théodora, les adultes sont durs de comprenure. Même confrontés à de solides évidences scientifiques, ils préfèrent souvent le confort et l’indifférence.

En 2050, tu auras 29 ans. Tant de choses peuvent se passer d’ici là.

Quoi qu’il arrive, sache que je me battrai pour toi. Et je ne serai pas seule !