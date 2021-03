Série Xfinity: top 20 satisfaisant pour Alex Labbé

Malgré une position (36e) peu enviable sur la grille de départ et une pénalité pendant la course, Alex Labbé a pu rallier l’arrivée au 17e rang, lors de la sixième étape de la saison en série NASCAR Xfinity.

« Après notre série de malchances récemment, on ne peut qu’être satisfaits de ce résultat, a dit le pilote québécois au bout du fil. C’est toutefois dommage, car un top 15 était possible. »

Un arrêt brouillon dans les puits de ravitaillement au début du troisième et ultime segment de la course a coûté quelques places au pilote québécois.

« On a écopé d’une pénalité pour un pneu non contrôlé, qui a échappé à l’un de nos mécaniciens pendant notre arrêt, a raconté Labbé. On a été relégués en queue de peloton.

« Les officiels de NASCAR sont intolérants pour ce genre de situations. On n’y peut rien. »

De retour à la maison

Ce 17e rang est quand même rassurant pour Labbé et son équipe [DGM], qui ont connu des parcours difficiles au cours des dernières semaines.

« Ça fait du bien de voir la fin de la course et de rapporter la voiture en un morceau, de souligner Labbé. On en avait besoin. »

Le pilote de Saint-Albert rentrera à la maison lundi après un long séjour au sud de la frontière qui s’est amorcé à la mi-février à l’occasion de l’épreuve inaugurale de la saison à Daytona, en Floride.

« On a quelques semaines de congé avant la prochaine course prévue à Martinsville [en Virginie], a dit Labbé. Soyez assurés, nous y serons. Le but, c’est de participer à toutes les courses cette saison. On travaille fort là-dessus. »

Allgaier résiste

Pénalisé lui aussi pour procédure illégale dans les puits de ravitaillement, Justin Allgaier a su remonter le peloton pour remporter sa première victoire de la saison en série Xfinity.

Ce gain, le 15e de sa carrière dans la deuxième division du NASCAR, lui assure ainsi une place dans les séries éliminatoires.

Allgaier a résisté à la menace de Martin Truex, pilote régulier de la Coupe NASCAR, qui effectuait son premier départ en série Xfinity depuis 2010.

Truex, qui a mené 103 des 113 premiers tours avant d’être pénalisé pour vitesse excessive dans les puits de ravitaillement, s’est classé deuxième à 1,5 seconde du vainqueur.

Harrison Burton, Noah Gragson et AJ Allmendinger ont suivi dans l’ordre.