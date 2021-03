S’évader dans d’autres univers

Voyageons dans trois univers différents, mais tout aussi intéressants les uns que les autres. On vous assure que le parcours en vaut la peine et qu’il y en aura pour tous les goûts.

On va passer d’une course délirante à une ambiance steampunk pour revenir sur le plancher des vaches avec un jeu ancré dans l’histoire de Québec.

Imaginarium

Photo courtoisie

2 à 5 joueurs

14 ans +

45 minutes

64,99 $

Bienvenue à la manufacture de rêves où vous arrivez pour votre premier jour de travail. Dans un univers steampunk, vous vous retrouvez dans un atelier de réparation où les machines et les bidules se côtoient.

Votre objectif est de réparer ces machines afin d’amasser des ressources et des points qui vous mèneront à la victoire.

Chaque tour de jeu se découpe en deux phases. On va d’abord placer son personnage pour récupérer une machine ou encore du charbonium, la monnaie du jeu. On va ensuite passer au tour de chaque joueur dans l’ordre du tour sur le plateau.

Les joueurs vont d’abord pouvoir activer chaque machine réparée de son atelier, puis passer à la récupération de la machine ou du charbonium réservé lors de la première étape.

Photo courtoisie

L’atelier de chaque joueur est représenté par un plateau personnel sur lequel figurent deux grosses aiguilles. Celles-ci servent à déterminer lesquelles des six actions il voudra effectuer lors de son tour, en n’oubliant pas que les aiguilles doivent impérativement être déplacées d’une ronde à l’autre.

Tout ça ressemble donc à un jeu où l’on construit un moteur pour devenir progressivement plus efficace. Mais les joueurs qui abordent Imaginarium ainsi vont avoir une surprise bien désagréable.

Il s’agit plutôt d’une course puisque la partie prend fin dès qu’un joueur atteint la marque de vingt points. Certaines machines permettent d’amasser des points, mais ce sont les projets qui sont payants et on valide ceux-ci à la fin du tour de chaque joueur. Le premier à réaliser un projet donné fera plus de points que les joueurs suivants qui le réaliseront. Il faut donc être astucieux dans son jeu pour viser des projets plus facilement réalisables.

Sous des airs complexes, le jeu s’avère être très simple et se veut une belle porte d’entrée vers des mécaniques un peu plus complexes sans être déroutant.

Unicorn Fever

Photo courtoisie

2 à 6 joueurs

10 ans +

45 minutes

49,99 $

Au royaume de la magie, on sait qu’une marmite d’or se cache au pied de chaque arc-en-ciel. Ce que l’on sait moins, c’est que dès qu’un de ceux-ci apparaît, les licornes cessent toutes leurs activités afin de se précipiter vers l’extrémité pour être les premières à se jeter dans la marmite.

C’est la prémisse de ce jeu de course et de pari complètement déjanté dans un univers rose bonbon complètement assumé.

Vous êtes donc de riches parieurs déterminés à devenir le prochain Maître de la Corne.

Photo courtoisie

On reprend le principe des courses de chevaux puisqu’on parie et qu’il y a des cotes associées à chacune des licornes. Vous allez amasser de la gloire grâce à vos paris, vous allez acquérir des contrats ou encore gagner ou perdre de l’or.

Le vainqueur est le joueur qui aura accumulé le plus de gloire. Mais attention, si vous accumulez de gros emprunts, vous aurez moins d’or à convertir en points de gloire.

C’est un jeu un peu fou qui va vous demander d’être astucieux pour parvenir à vos fins.

Nouvelle-France

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

10 ans +

45 minutes

84,99 $

Voici le bébé de Jacques-Dominic Landry, qui a planché sur ce jeu pendant quelques années avec un résultat impressionnant.

Je le dis d’emblée, Jacques-Dominic est le frère d’un ancien collègue et le beau-frère d’une ancienne collègue et camarade d’université. Mais si son jeu se retrouve dans cette chronique, c’est parce qu’il est magnifique, intelligent et abouti.

Passionné d’histoire, le créateur a voulu mettre en valeur celle de la Nouvelle-France au moyen d’un jeu de construction astucieux et bien réalisé qui vient dans une très grosse boîte remplie d’un très beau matériel.

Oui, ça fait beaucoup d’éloges, mais le jeu en vaut la peine d’autant plus qu’il est accompagné d’un petit dépliant historique qui se veut une belle valeur ajoutée.

Les joueurs sont donc chargés de participer à la construction d’une redoute militaire, d’une église et d’un moulin.

Photo courtoisie

Pour ce faire, ils auront accès à huit types différents de pièces de bois qui serviront à construire les parois des trois édifices. Les joueurs vont d’abord faire des points en fonction des couleurs représentées sur les pièces de bois qu’ils posent et sur celles qui y seront adjacentes.

Au fil du jeu et de l’apparition des cartes qui donnent accès aux pièces de charpente, des flocons de neige apparaîtront. Ceux-ci vont d’abord déclencher un décompte de points et les joueurs feront des points en fonction de l’étage pris en compte lors de chacun des trois décomptes dans la partie.

Et ce qui est très astucieux, c’est que les décomptes seront différents d’un édifice à l’autre et d’un tour à l’autre. Vous pourrez alors multiplier par deux les points de vos blocs sur l’étage, mais vous pourrez aussi perdre l’équivalent de vos blocs ou faire l’équivalent de vos blocs selon le marqueur de point associé au bâtiment.

Autre particularité, chaque flocon fera apparaître une bordée de neige qui viendra cacher un étage qui fera en sorte que les points pour la contiguïté de vos couleurs ne seront pas calculés de la même façon.

C’est donc un jeu intelligent, captivant et bien pensé qui peut attirer même les joueurs occasionnels.