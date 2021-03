Stabilité au Québec, aggravation de la situation en Ontario

Le Québec a rapporté un nombre stable de nouveaux cas de COVID-19, samedi, alors que sa voisine l’Ontario a encore vu ses chiffres gonfler de façon préoccupante par rapport à la veille.

Le Québec a déclaré 775 nouvelles infections (11 de plus que vendredi) et sept nouveaux décès, portant son bilan cumulatif à 301 691 cas et à 10 594 pertes de vie. Montréal (297 cas), Laval (95 cas), la Montérégie (78 cas), le Saguenay-Lac-Saint-Jean (53 cas), la Capitale-Nationale (51 cas), Lanaudière (48 cas), l’Outaouais (48 cas) et les Laurentides (44 cas) affichent le plus de cas supplémentaires.

Les hospitalisations sont demeurées stables (505, +1), alors que le nombre de lits occupés aux soins intensifs n’a pas changé (99).

Quelque 41 338 doses de vaccin ont été administrées, ce qui constitue un sommet à ce jour.

«L’opération de vaccination massive se déroule rondement alors que le Québec enregistre un nouveau record de 41 338 doses administrées en 24 h. On continue d’augmenter la cadence de vaccination pour atteindre notre objectif d’une 1re dose pour tous les Québécois à la Saint-Jean», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

En Ontario, la situation va de mal en pis à cause des variants. Après avoir rapporté 1745 cas vendredi et 1508 cas jeudi, la province la plus peuplée au pays a comptabilisé 1829 contaminations samedi. La dernière fois qu’on avait dépassé les 1800 cas, c’était le 1er février dernier alors que 1969 Ontariens avaient reçu un diagnostic positif.

Toronto (593 cas), Peel (287 cas), York (157 cas), Hamilton (124 cas) et Ottawa (101 cas) sont les secteurs les plus touchés.

En après-midi, le Canada comptait 929 668 cas (+2604) et de 22 635 décès (+18).

La situation au Canada:

Ontario: 327 083 cas (7223 décès)

Québec: 301 691 cas (10 594 décès)

Alberta: 140 823 cas (1957 décès)

Colombie-Britannique: 90 786 cas (1421 décès)

Manitoba: 33 176 cas (919 décès)

Saskatchewan: 31 259 cas (414 décès)

Nouvelle-Écosse: 1680 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1486 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1014 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 148 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 929 668 cas (22 635 décès)