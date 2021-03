«The Sims»: une franchise de plus de cinq milliards $ US

Ils sont arrivés dans les rayons des magasins le 4 février 2000 et, depuis, se sont vendus à plus de 200 millions d’exemplaires. De qui s’agit-il? Des faux humains de la franchise «The Sims», jeux vidéo auxquels s’adonnent plus de 20 millions de personnes à travers le monde. Pourquoi donc ne pas plonger dans l’historique de ces titres sous forme de faits méconnus?

- Will Wright, le créateur principal du jeu a commencé à développer «The Sims» après qu’un incendie ait détruit sa maison. Il voulait offrir aux joueurs la possibilité de décorer et de meubler une habitation.

- Le premier prototype du jeu est né en 1993. Et le tout premier objet à y être inclus était... des toilettes! L’étape suivante ensuite a été de faire interagir les Sims avec l’objet en question, de son utilisation à son nettoyage.

- La première présentation de «The Sims» s’est déroulée lors de l’E3 (une convention pour les créateurs de jeux vidéo) en 1999. À cette occasion, lors d’une démonstration du jeu, deux Sims féminins se sont embrassées, créant le «buzz».

- Le titre du jeu devait être «Doll House» («Maison de poupées»), une référence au design du jeu puisqu’on y manipule des personnages en ayant accès à une maison ouverte d’un côté. Mais le département de marketing de Maxis, la compagnie derrière les «Sims», a trouvé que ce nom était trop sexué et qu’il empêcherait les garçons d’acheter le titre.

- La monnaie utilisée dans cet univers virtuel est le Simoleon. Le mot a été trouvé en mélangeant deux termes utilisés au cours de l’histoire: le «simon», argot britannique du XVIIe siècle pour la pièce de six pence - retirée de la circulation en 1980 - et le «Napoléon», pièce d’or française. Dans le jeu, un Simoleon vaut environ 153,33 $ US.

- Le Simlish est le langage parlé par les humains virtuels du jeu. L’équipe de développement du jeu a mélangé des mots d’ukrainien et de tagalog, langue des Philippines, auxquels Will Wright a ajouté des termes de la langue navajo.

- S’il a fallu attendre l’expansion «The Sims 2: Pets» pour enfin voir des animaux, c’est qu’il était trop complexe pour les programmeurs de l’époque de les inclure dans le premier jeu. Sachez également que dans «The Sims Unleashed» et «The Sims 2: Pets», les voix des animaux sont celles... des humains!

- «The Sims» est le seul jeu vidéo à s'être retrouvé en page couverture de l’hebdomadaire américain «Newsweek». C'était en novembre 2002.

- La dynamique du jeu («gameplay») est basée sur la pyramide des besoins de Maslow. En effet, les Sims doivent combler cinq besoins, par ordre d’importance. En bas, on trouve les besoins physiologiques, puis ceux de sécurité, d’appartenance, d’estime et enfin d’accomplissement de soi.

- La grossesse fait partie des Sims depuis le premier volet. Mais c’est en 2009, pour «The Sims 3», que les développeurs ont ajouté un petit détail. Si vous voulez que votre Sim accouche d’une fille, il suffit de lui faire manger deux ou trois melons d’eau. Dans le cas contraire, il faut nourrir la future maman de trois pommes ou plus. Et rappelez-vous qu’il suffisait d’un baiser, dans le premier volet, pour tomber enceinte!

Les Sims sont partout!

- Site officiel: www.ea.com/fr-ca/games/the-sims

- Facebook: www.facebook.com/TheSims

- Instagram: www.instagram.com/thesims/

- YouTube: www.youtube.com/user/TheSims

- Twitter: twitter.com/TheSims

- TikTok: www.tiktok.com/@thesims

- Google Play et App Store: «The Sims Mobile»

La perte de temps utile de la semaine

«The Sims» en émulateur: www.playemulator.com/games/the-sims-online

Au total, sept titres de la franchise des «Sims» ont été proposés pour les consoles Nintendo DS ou Game Boy Advance. Pour plonger dans des souvenirs très rétro, allez faire un tour sur ce site qui rassemble toutes les vieilles versions. Jouables en ligne, dans un fureteur, ces jeux permettent de retrouver le plaisir (et les limites) de ces éditions d’antan!