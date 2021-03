Un nouvel adjoint pour le CF Montréal

Le CF Montréal a annoncé la nomination de Jason Di Tullio à titre d'entraîneur adjoint de l'équipe, samedi. Il s’agit d’un retour avec le grand club pour lui.

«Je suis très content, excité et même émotif par ce retour avec la première équipe du Club, a commenté le principal intéressé, par voie de communiqué.

«J'ai toujours eu envie de revenir dans cet environnement. Quelques années plus tard, je suis encore plus prêt à prendre ces responsabilités. J'ai appris de mon premier passage comme entraîneur avec les pros à Montréal. Je suis content que Wilfried (Nancy) et Olivier (Renard) croient en moi.»

Di Tullio avait été entraîneur-adjoint avec la première équipe du Club de 2015 à 2017. Il a fait un retour avec l’organisation à titre d’entraîneur-chef des U17 le 13 août 2019 et occupait les fonctions d'entraîneur-chef de l'équipe des moins de 23 depuis le 4 septembre 2020.

«Je veux donner le meilleur de moi-même avec Wil, que je connais depuis longtemps, a ajouté Di Tullio. On voit notre sport de la même façon et nous avons les mêmes valeurs. J'ai hâte de relever ce défi qui nous attend.»

«Je suis très heureux de travailler à nouveau avec Jason, a pour sa part déclaré Nancy, entraîneur-chef du CF Montréal, qui a lui-même choisi de rapatrier Di Tullio. La décision a plutôt été facile pour moi.

«Jason connaît très bien le Club et ma façon de travailler, il est compétent et il va apporter son énergie, différents éléments qui nous aideront à atteindre nos objectifs.»