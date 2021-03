Vous souvenez-vous de Teen Club?

Photos courtoisie

Les plus âgés se souviendront de l’émission Teen Club diffusée le samedi soir, de 1961 à 1971, à la station de télé anglophone CKMI-TV, canal 5 de Québec. Norm Wright était l’animateur vedette de cette émission, une version québécoise de l’émission American Bandstand animée par Dick Clark, qui recevait plusieurs groupes, même francophones à l’époque. De son vrai nom Norman McLean Wright (ne pas confondre avec Norman Knight), l’animateur fut aussi propriétaire, au début des années 1970, de la station de radio anglophone CFOM-AM (1340), située sur le boulevard Hamel à Québec et qui a fermé ses portes en 1975. Natif de Perth, petite ville de l’est de l’Ontario, Norm Wright est retourné y vivre en 1974 après avoir été invité à se joindre à la Faculté de la Division des médias du Collège Algonquin à Ottawa, où il a enseigné pendant 25 ans. En 2007 il a cofondé, avec son partenaire Brian Perkin, la station Lake 88,1 FM à Perth. Norm Wright est décédé cette semaine, le 15 mars 2021, à l’âge de 82 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Claudette (qu’il avait connue à Québec), ses fils Jim et Gerry, sa fille Debbie. Merci à Léo Roy de Québec pour les détails et les photos. Sur la photo du haut, Norm Wright (au centre) est accompagné de Freddy Cannon (à gauche) et de Neil Sedaka. Sur les deux autres : Norm Wright et Françoise Hardy en 1968 et l’animateur, il y a quelques années.

La FUL et le Rouge et Or au golf

Photo courtoisie

Nicolas Audet-Renoux (photo), CPA, CMA, vice-président RBC Banque privée, et diplômé du B.A.A., Promotion 2008, a accepté la présidence d’honneur de la 71e Classique de golf de l’Université Laval, le lundi 21 juin, de 8 h à 13 h, avec départs consécutifs, sur les deux parcours du club de golf Royal Québec de Boischatel. Ce tournoi est né de l’association entre La FUL, Fondation de l’Université Laval (Développement et relations avec les diplômés) et le Rouge et Or pour tenir un seul événement golf qui ralliera les diplômés, la communauté d’affaires et tout le campus. Coordonné par le Service des activités sportives (SAS) de l’Université Laval, le tournoi a pour principal objectif de soutenir le Fonds Rouge et Or et supporter des projets étudiants de diverses facultés par l’octroi de bourses. Près de 300 participants sont attendus pour cette journée qui sera adaptée en fonction des mesures sanitaires qui seront en vigueur en juin. Renseignements : rougeetor.ulaval.ca/impliquez-vous/classique-de-golf

La journée internationale de la Francophonie

Photo courtoisie

Le 20 mars est une journée de fête depuis 1998 et une occasion pour célébrer la langue française, ce lien qui unit non seulement les 170 millions de locuteurs recensés de par le monde, mais aussi les 500 millions de personnes qui vivent dans les 55 États et gouvernements de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Cette année, le 20 mars est placé sous le thème « Femmes francophones, Femmes résilientes ».

En souvenir

Photo courtoisie

Le 20 mars 2006. Pauline Marois a fait ses adieux à la politique en démissionnant de son poste de députée de Taillon. Elle avait tenté sans succès de se faire élire à la direction du PQ à l’automne 2005 pour succéder à Bernard Landry, mais André Boisclair l’avait devancée, recueillant 53 % des appuis dès le premier tour.

Anniversaires

Photo courtoisie

Luc Babin (photo), directeur commercial et investigation, Groupe Tanguay... Xavier Dolan, comédien, acteur et réalisateur québécois, 32 ans... Caroline Brunet, kayakiste, médaillée aux Jeux olympiques d’Atlanta, de Sidney et d’Athènes en kayak, 52 ans... Stéphane Laporte, scripteur humoriste et chroniqueur, 60 ans... Spike Lee scénariste, réalisateur et producteur américain, 64 ans... William Hurt, acteur américain, 71 ans... Bobby Orr, défenseur de la LNH (1966-79 : Bruins, Blackhawks), 72 ans... Brian Mulroney, homme politique, premier ministre du Canada (1984-1993), président du conseil d’administration de Québecor, 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 mars 2020 : Kenny Rodgers (photo), 81 ans, vedette de la musique country dont la carrière s’est étalée sur plus de 60 ans... 2019 : Mary Warnock, 94 ans philosophe anglaise de la moralité... 2018 : Peter George Peterson 91 ans, secrétaire au Commerce (1972-1973) dans l’administration du président Nixon... 2017 : David Rockefeller, 101 ans, dernier petit-fils de John Rockefeller à l’origine de l’une des plus puissantes dynasties américaines... 2015 : Anthony Jude (A.J.) Pero, 55 ans, batteur du groupe Twisted Sister... 2014 : Marc-Adélard Tremblay, 91 ans, directeur-fondateur du Département d’anthropologie de l’Université Laval... 2013 : Eddie Bond, 79 ans, chanteur et guitariste américain... 2007 : Raynald Fréchette, 73 ans, avocat, homme politique et juge québécois... 2004 : Pierre Sévigny, 86 ans, militaire et politicien... 2004 : Juliana, 94 ans, la Reine des Pays-Bas... 1998 : Catherine Sauvage, 68 ans, chanteuse française... 1991 : Connor Clapton, 4 ans, fils d’Éric Clapton.