[EN DIRECT 21 MARS] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 122 933 242

Morts: 2 711 429

CANADA

Cas: 932 955, dont 302 339 au Québec

Décès: 22 666, dont 10 599 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU DIMANCHE 21 MARS

11 h | Le Québec rapporte 648 nouveaux cas et 5 décès supplémentaires

Le Québec rapporte 648 cas et 5 décès, portant le total à 302 339 personnes infectées et 10 599 morts depuis le début de la pandémie.

10 h 27 | Cas de COVID-19: «c’est troublant parce que ça ne descend pas»

Après une légère baisse, le bilan quotidien de COVID-19 au Québec se maintient autour des 700 personnes contaminées depuis quelques jours, une situation qui inquiète des experts en raison de la présence de variants.

«C’est troublant parce que ça ne descend pas», a affirmé le virologue à la retraite Jacques Lapierre en entrevue à LCN, dimanche matin.

9 h 53 | Face aux hordes de fêtards, Miami Beach sous couvre-feu

La fête est finie à Miami Beach : face à des hordes de fêtards devenues incontrôlables, les autorités de cette très touristique ville de Floride ont déclaré l’état d’urgence et imposé un couvre-feu.

AFP

9 h 28 | L'Ontario fait état de 1791 nouveaux cas et 18 décès supplémentaires.

Le nombre total de cas dans la province grimpe à 328 874, et 305 personnes se trouvent aux soins intensifs.

9 h 25 | L'Allemagne se prépare à un nouveau tour de vis contre la COVID-19

Les autorités allemandes s’apprêtent lundi à donner un nouveau tour de vis pour contrer la troisième vague de COVID-19, au risque de plonger un peu plus le pays dans le marasme et de nourrir la grogne.

AFP

8 h 30 | Philippines : fermeture des églises de Manille pour cause de COVID

Les églises de Manille vont être fermées et les voyages non essentiels hors ou à destination de la capitale des Philippines seront prohibés dès lundi en vertu de nouvelles règles rendues publiques dimanche face à une résurgence de la COVID-19.

Le nombre des nouveaux cas de contamination par le coronavirus a dépassé les 7 000 pendant trois jours, le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Ce qui porte le nombre total des personnes atteintes à plus de 663 000 et met les hôpitaux sous pression.

AFP

7 h 29 | L'Autorité palestinienne accélère la vaccination

L'Autorité palestinienne a commencé dimanche la vaccination des personnes de plus de 75 ans et de certains malades en Cisjordanie occupée, quelques jours après la réception d'un premier lot de vaccins anticoronavirus du dispositif Covax destiné aux régions défavorisées.

6 h 57 | Ce serait « contreproductif » de bloquer les exportations d’AstraZeneca, prévient Londres

Le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace, a prévenu dimanche qu’il serait « contreproductif » de bloquer les exportations d’AstraZeneca comme a menacé la veille la présidente de la Commission européenne si l’Union européenne ne recevait pas d’abord ses livraisons.

« L’Union européenne sait que le reste du monde regarde la façon dont la Commission se comporte », a déclaré M. Wallace à la chaîne de télévision SkyNews. « Si des contrats et des engagements sont rompus, ce serait très dommageable pour un bloc commercial qui se targue de (respecter) la loi », a-t-il poursuivi.

5 h 25 | UE: sommet de jeudi en videoconférence pour cause de flambée du virus

Le sommet de l’UE de jeudi et vendredi à Bruxelles se déroulera en vidéoconférence, à cause de l’accélération de la troisième vague de la pandémie de COVID-19 en Europe, a annoncé dimanche un porte-parole européen.

Le président du Conseil européen Charles Michel a pris cette décision « à la suite de la flambée de cas de Covid-19 dans les États membres », a expliqué sur Twitter son porte-parole Barend Leyts.

AFP

5 h | [FAITES LA DIFFÉRENCE] Cégeps et universités: laissez nos jeunes rentrer sur les campus cet automne

«Nos jeunes souffrent, ils ont besoin du contact de leurs camarades, ils ont besoin de faire des rencontres. C’est essentiel à leur âge. Ils ont besoin de renouer avec leur univers social qui a été mis sur pause il y a déjà plus d’un an, une pause qui aura duré plus de 17 mois lorsque la cloche sonnera le retour en classe à l’automne 2021», écrivent des parents d'étudiants dans une lettre ouverte.

1 h 45 | À Tulum, au Mexique, la fête continue et la COVID est de la partie

Avec ses festivals de musique électronique, ses fêtes clandestines et ses discothèques, Tulum, station balnéaire « hippie » sur les rivages mexicains de la mer des Caraïbes, est le point de chute incontournable des fêtards qui se rient de la pandémie.

Connue autant pour ses eaux turquoise et ses « babas cool » aux regards et à la diction parfois floues, la petite ville n’a rien perdu de ses charmes au plus fort de l’épidémie de coronavirus. On y recherche toujours autant la détente, la fête et la communion avec la nature, à la plage ou en forêt tropicale.

Mais son ambition est désormais de profiter de cette période pour devenir aussi le théâtre des plus grands festivals de musique électronique au Mexique, pourtant troisième pays le plus durement frappé par l’épidémie en chiffres absolus, avec près de 200 000 morts.

AFP

1 h | En pause des réseaux sociaux pour retrouver une paix d’esprit

Des gens qui voulaient « se calmer les nerfs » et retrouver une paix d’esprit ont pris l’habitude de prendre des pauses de réseaux sociaux, fatiguées du climat hostile qui y règne.

1 h | Réseaux sociaux en pandémie: vague d’insultes et de haine

« Imbéciles », « escrocs », « va chier ». Si vous avez l’impression que l’agressivité a monté d’un cran sur les réseaux sociaux dans les derniers mois, vous avez raison. Ce phénomène inquiète plusieurs personnalités publiques et spécialistes du web.

0 h | Ce père monoparental a vécu un drame seul durant la pandémie

L’ex-conjoint d’une mère de quatre enfants décédée tragiquement dans un accident de voiture il y a un an à Armagh avoue avoir passé une année épouvantable pendant laquelle il n’a reçu aucune aide pour traverser l’épreuve qu’il a vécue en pleine pandémie.