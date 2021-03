Vaccination: «Je risque de mourir si je sors à l’extérieur»

Un jeune homme handicapé qui a failli mourir de la COVID-19 le printemps 2020 dénonce le fait d’être aussi loin dans les priorités de vaccination du Québec alors qu’il vit dans la peur constante d’être infecté à nouveau s’il sort de chez lui.

Souffrant d’une maladie musculaire génétique, Raphaël Nepveu a des capacités pulmonaires équivalant à 33 % de celles d’une personne normale, et tout ce qui nécessite de la force physique est pour lui très difficile à accomplir.

Habitué à faire des pneumonies, il n’en a pas fait de cas lorsqu’il s’est réveillé avec une grosse toux et une certaine difficulté à respirer, le 2 février 2020. Mais la situation s’est rapidement aggravée, le poussant à se rendre à l’hôpital deux jours plus tard, puis aux soins intensifs.

«J’ai pensé : “Ça se pourrait que je meure”», explique le jeune homme de 24 ans dont le taux d’oxygène dans le sang était alors sous les 75 %, le poussant à avoir des hallucinations.

«J’ai peur»

Selon lui, M. Nepveu doit la vie à un infirmier qui a usé d’imagination pour connecter un tuyau d’oxygène à son appareil de pression positive continue [BiPap] à l’aide notamment de ruban adhésif.

«Sans son intervention rapide, je serais probablement mort», souffle-t-il.

À l’époque, on lui avait diagnostiqué une influenza avec des pneumonies dans les deux poumons. Ce n’est que plusieurs semaines plus tard, quand la COVID-19 s’est bien installée au Québec, que ses médecins ont fait le lien avec le virus.

Depuis ce jour, le jeune vit avec la «peur constante» de contracter à nouveau la maladie et déplore qu’on ne considère pas sa situation comme prioritaire tout simplement parce qu’il n’habite pas dans une ressource spécialisée.

Manque de considération

«Ça fait maintenant plus d’un an que ma vulnérabilité et la peur de ma mort sont très présentes dans mon esprit», écrit-il dans une touchante lettre qu’il a fait parvenir au premier ministre Legault.

En rédigeant cette missive, Raphaël Nepveu souhaite sensibiliser le gouvernement à la situation que lui et beaucoup d’autres handicapés vivent au Québec.

«On ne prend pas du tout en compte la santé mentale des personnes handicapées [à domicile] qui sont isolées encore plus que les autres», affirme-t-il.

«Avoir le vaccin me donnerait une sécurité. Je n’aurais pas toujours en tête que je risque de mourir si je sors à l’extérieur et que je vois des gens, même de loin», conclut-il.

Une liste de priorité qui ne passe pas

Véronique Vézina

Présidente honorifique de la COPHAN

La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) est déçue de la décision du gouvernement Legault de prioriser la vaccination de celles vivant en ressources spécialisées aux dépens de celles qui vivent à domicile.

«Ça ne fait pas de sens», lance d’entrée de jeu Véronique Vézina, présidente honorifique de la COPHAN, contactée par Le Journal.

Selon Mme Vézina, peu importe le milieu de vie où habitent les individus souffrant d’un handicap, ils sont tous autant à risque de contracter la COVID-19 et pas seulement à cause des conditions de leur maladie.

«Ils reçoivent tous des services, tant à domicile qu’en ressource spécialisée. Ils ont donc des contacts fréquents avec des effectifs hospitaliers qui se promènent et les soumettent à un certain risque», explique-t-elle.

Détresse psychologique

Cette décision du gouvernement est d’autant plus discutable, selon Mme Vézina, qu’on les pousse à s’isoler encore plus, faute d’autres solutions de rechange. Et un isolement prolongé mène à un déconditionnement de plus en plus important.

«On a observé beaucoup de pertes au niveau de la condition physique, cognitive et de la santé mentale. Il y a de plus en plus de détresse psychologique et ça continue. C’est vraiment urgent qu’on agisse», clame-t-elle.

Interrogé sur le sujet, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a simplement mentionné être «conscient que les parents d’enfants lourdement handicapés sont très préoccupés par la situation».

«Nous tenons à les rassurer, la vaccination de leur groupe (8) n’est pas si lointaine. On fait tout le nécessaire pour que tous les Québécois qui désirent le vaccin puissent l’obtenir d’ici la fin juin.»

