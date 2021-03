«La relance économique doit rimer avec lutte à la discrimination» — Andrés Fontecilla

En cette journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, le député de Laurier-Dorion et responsable pour Québec solidaire en matière de diversité et d'inclusion, Andrés Fontecilla, appelle le gouvernement de la CAQ à mettre en place des mesures concrètes dans le prochain budget du Québec afin de lutter contre la discrimination dont sont victimes les personnes racisées.

«Les personnes racisées, particulièrement les femmes, sont nombreuses à travailler en contact avec le virus dans le réseau de la santé. Les problèmes systémiques d'accès au logement et d'accès à la santé ont rendu nos concitoyennes et concitoyens racisés plus vulnérables: c'est dans les quartiers multiethniques que la pandémie a frappé le plus fort. La CAQ ne peut nier cette réalité. Elle doit s'attaquer au problème à la racine, et ça commence par des annonces concrètes dans le prochain budget du Québec », martèle M. Fontecilla, par voie de communiqué.

De plus, alors que plusieurs incidents mettant en lumière le racisme systémique ont fait les manchettes au cours des derniers mois, le moment est venu pour le gouvernement de la CAQ de cesser de s'enfouir la tête dans le sable et de reconnaître une fois pour toutes l'existence du racisme systémique, selon le député solidaire de Laurier-Dorion.

Dans son plan de relance, Québec solidaire propose également d'abattre la discrimination à l'emploi dans la fonction publique en appliquant un taux d'embauche de 25% de minorités visibles et ce, jusqu'à l'atteinte des cibles fixées par le gouvernement.

Le parti appelle également le gouvernement de la CAQ à mettre en place des mécanismes de suivi serrés afin de s'assurer que les recommandations du Groupe d'action contre le racisme en matière de profilage racial donnent les résultats escomptés.