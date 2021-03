La superstar qui n’avait vraiment rien d’ordinaire

Johnny Rodgers n’a pas joué au hockey, mais comment l’oublier ? Il n’avait rien de banal même s’il voulait être reconnu comme une « supervedette ordinaire » à son arrivée avec les Alouettes, en 1973. Il était spectaculaire sur le terrain et flamboyant dans la vie. Il ne passait pas inaperçu et ne laissait personne indifférent.

Rodgers vit à Omaha, dans le Nebraska. C’est là qu’il est né et c’est là qu’il va terminer ses jours. Il vit dans le quartier où il a connu une jeunesse qui n’avait rien de rose. Mais il est bien.

L’homme n’a pas changé. Il est fait tout d’un bloc. II a son franc-parler.

Vaut mieux mettre des écouteurs quand on lui téléphone. Car une conversation avec lui n’est jamais courte.

Vous lui posez une question et il est parti !

Point en commun avec les Québécois

Quand on lui demande s’il chérit encore les quatre années qu’il a vécues à Montréal, il s’emballe.

À son arrivée, il a découvert qu’il avait un point en commun avec les Québécois. Il pousse la comparaison en traduisant en anglais le titre du livre de Pierre Vallières qu’on ne peut plus dire à haute voix de peur d’être accusé de racisme.

Dans ce cas-ci, c’est un Afro-Américain qui le dit, mais restons-en là.

Revenons au vif du sujet.

« Ah ! Oui, pas de doute, mes années à Montréal ont une grande place dans mon cœur », continue Rodgers.

« J’y ai appris beaucoup de choses. J’aime les Montréalais. Ils correspondent au type de personne que j’aime. Partout où j’allais, on me faisait sentir comme quelqu’un de la place.

« J’ai eu beaucoup de plaisir à Montréal. La ville avait énormément à offrir au jeune homme que j’étais. Il y avait les belles boutiques de la rue Sainte-Catherine et les boîtes de nuit du boulevard De Maisonneuve.

« Les femmes étaient belles. La vie nocturne était fantastique. Tout avait un côté chic. »

Une première pour les Montréalais

Rodgers adorait la ville et les gens le lui rendaient bien. C’était la première fois que les amateurs montréalais voyaient un athlète qui tranchait de la moyenne et Rodgers aimait leur en mettre plein la vue.

À sa saison recrue, il m’avait reçu à son appartement de L’Île-des-Sœurs pour une entrevue accordée au jeune journaliste vert que j’étais.

La conversation n’avait pas que porté sur le football. Il avait parlé abondamment de la ville et de mode. Il avait une entente avec une boutique pour porter une ligne de vêtements exclusifs. On se souvient de son somptueux chapeau de vison.

Pour les besoins de mon reportage, le cahier Sports week-end du quotidien du défunt Montréal-Matin, où je travaillais, avait publié en page frontispice une photo couleur de Rodgers coiffé de son fameux couvre-chef, vêtu d’un ensemble bleu, ballon entre les mains, qui avait été prise à l’Autostade.

Entrées à reculons dans la zone des buts

Sur le terrain, Rodgers jouait comme il vivait. Quand il avait la certitude qu’il réussirait un touché, il tournait sur lui-même avec une dizaine de verges à faire pour entrer dans la zone des buts à reculons.

Les partisans des Alouettes aimaient bien ça, mais les joueurs et amateurs adverses, moins.

N’empêche.

Les stades de la Ligue canadienne étaient remplis pour voir le phénomène Rodgers. Il pouvait tout faire à l’attaque. Il était porteur de ballon, receveur de passes et spécialiste des retours de botté.

Il est reconnu comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football universitaire américain. En trois saisons avec les Cornhuskers de l’Université du Nebraska, il a récolté un total de gains record de 5586 verges.

En 1972, il a reçu le trophée Heisman, décerné au joueur par excellence de la NCAA. Lors de l’Orange Bowl de 1973, il a réussi trois touchés sur des courses au sol, un autre sur réception d’une passe de 50 verges.

Il avait complété en plus une passe de 54 verges bonne pour un touché. Il avait été retiré du match avec 21 minutes à jouer dans une victoire de 40 à 6 sur Notre Dame.

Une Rolls Royce en boni

Surnommé « The Jet », il avait une petite constitution. Mesurant 5 pieds 10 pouces et pesant 180 livres, il savait se faufiler dans les brèches ennemies.

Il a été sélectionné en première ronde par les Chargers de San Diego au repêchage de 1973 de la NFL. Mais il a choisi de venir jouer à Montréal.

« J’avais à choisir entre le meilleur salaire jamais accordé à une recrue dans la NFL et le meilleur salaire jamais consenti à un joueur de la Ligue canadienne », m’avait expliqué Rodgers dans le temps.

La vérité est qu’il avait promis à sa mère de ne pas signer un contrat à moins de 100 000 $ par année. Les Chargers lui en offraient 99 000 $, mais le propriétaire des Alouettes de l’époque, Sam Berger, avait bonifié sa mise en lui donnant une Rolls Royce !

À sa première saison avec les Alouettes, Rodgers a été décoré du titre de recrue de l’année dans la LCF. En 1974 et 1975, il a été choisi le joueur par excellence de la division Est, mais on lui a préféré le quart Tom Wilkinson, des Eskimos d’Edmonton, et le porteur de ballon Willie Burden, des Stampeders de Calgary, pour le titre national.

En 1974, il a aidé les Alouettes à remporter la coupe Grey.

« Ce sont des choses qui ne s’oublient pas », dit Rodgers.

« Les Alouettes gagnaient parce qu’ils avaient un bon programme en place et que les joueurs pensaient en fonction de l’équipe. On ne peut rien accomplir seul. »

Leçons de vie à la dure

Photo courtoisie, Alouettes de Montréal

La vie de Johnny Rodgers n’a pas toujours été au beau fixe. N’ayant jamais connu son père, il était issu d’un milieu défavorisé dans le ghetto d’Omaha, où il a grandi. Il a commis des actes qui l’ont mené devant les tribunaux. Il a fait de la prison après sa carrière.

Un soir de 1971 qu’il avait célébré en grande pompe la fin de sa première année universitaire avec des amis, l’idée l’a pris d’aller dévaliser une station-service avec deux d’entre eux. À l’arrivée du trio sur les lieux, Rodgers a fait semblant, selon ses dires, d’avoir une arme à feu sur lui.

Les trois comparses ont dérobé 90 $, qu’ils se sont séparés à parts égales. Ils furent vite appréhendés et Rodgers a plaidé coupable à une accusation réduite de vol. Il a été placé sous probation pour une période de deux ans.

Six mois de prison

En 1987, il a été reconnu coupable d’avoir braqué une arme à feu à la figure d’un employé d’une compagnie de câblodistribution de San Diego qui s’était présenté chez lui pour débrancher son câble, faute de paiements. Il ne s’en tira pas aussi bien cette fois.

Le tribunal l’a condamné à une sentence d’emprisonnement de six mois, à deux ans de probation ainsi qu’à une amende de 1000 $.

Il a aussi été appelé à effectuer une centaine d’heures de travaux communautaires à sa sortie de prison et à se soumettre à des examens d’évaluation psychologique, de même qu’à des tests de détection d’alcool et de drogues.

Bourses d’études

Rodgers mène une vie rangée depuis. Sa priorité est d’aider les gens qui en ont besoin. Il est à la tête d’une fondation qui donne des bourses d’études dans tous les domaines à des personnes de 18 à 60 ans.

En 2013, soit 42 ans après les faits, il a obtenu le pardon de l’État du Nebraska pour son crime dans un poste d’essence.

Rodgers fait beaucoup de sensibilisation auprès des jeunes à cet effet. En 2016, il a écrit un livre intitulé 10 Minutes of Insanity, que l’on peut traduire par « 10 minutes de folie ».

« C’est tout le temps qu’il faut pour se mettre dans l’embarras », explique-t-il.

« Mais il y a moyen de s’en sortir. On peut remettre sa vie en ordre. Il faut faire de son mieux en tout temps. Si on pense avoir réussi ça, c’est qu’on est rendu à mi-chemin seulement dans notre réhabilitation.

« C’est ce que je raconte dans mon livre. »

Rodgers se promène d’école en école avec son trophée Heisman pour dire aux jeunes que rien n’est impossible dans la vie, à condition d’y mettre du sien et de persévérer.

Une soirée de collecte de fonds se tient annuellement. Cette année, le conférencier sera Herschel Walker, vainqueur de deux trophées Heisman avec les Bulldogs de l’Université de la Géorgie.

Walker avait fait les manchettes à la fin de sa carrière universitaire en acceptant une offre des Generals du New Jersey, de la United States Football League. Lorsque ce circuit a fait banqueroute après trois ans d’activités, il a évolué dans la NFL durant 12 saisons.

Raviver une tradition

Rodgers est associé aussi à la remise d’un prix portant le surnom qui le distinguait au football universitaire, le Jet Award. Ce prix est remis annuellement au meilleur spécialiste des retours de botté.

Son ancienne équipe, les Cornhuskers de l’Université du Nebraska, fait aussi partie de ses occupations.

« L’histoire de notre équipe est riche en succès, mais elle n’est plus dominante depuis 20 ans », regrette Rodgers.

« Embaucher de bons entraîneurs coûte cher, et pour relancer un programme de football, ils proposent des plans de développement de trois à cinq ans et allant même jusqu’à six, sept, huit ou neuf ans, alors que la carrière d’un joueur ne dure que trois ou quatre ans.

« Un groupe d’anciens, dont je fais partie, essaie d’apporter de l’aide pour améliorer la situation. On veut que notre équipe redevienne ce qu’elle a été. »