La tentation de Canelo Alvarez

Marc Ramsay me racontait hier dans la nuit de Moscou à quel point les gens de l’entourage de Canelo Alvarez sont brillants et ne laissent aucun détail inexploré.

Ils avaient noté à quel point la vodka et Andre Ward avaient coupé les jambes à Sergey Kovalev. Et Canelo Alvarez a pris la couronne de Kovalev juste au bon moment.

Canelo et ses conseillers ont attendu le plus possible avant d’affronter Gennady Golovkin. Il lui fallait quelques années de plus pour être battable. Ils ont attendu.

Canelo Alvarez va tout nettoyer chez les 168 livres et il pourrait être tenté par la grande opération. Rencontrer le champion incontesté des mi-lourds. Les 175 livres.

Autrement dit, Artur Beterbiev à 37 ans. Prenable à cause des années.

Ce sont les ceintures qu'on veut

Mais on n’est pas rendu là et Marc Ramsay ne se permet pas de rêver. Il faisait juste répondre à des questions. Son homme venait de vaincre un adversaire coriace et courageux. Adam Deines a obligé Beterbiev à travailler fort.

Le combat a été plus difficile que prévu. La rouille de 17 mois d’inactivité et les effets de la COVID-19 ont sans doute joué un rôle.

« Mais Adam Deines était rouillé lui aussi, ça ne peut être une excuse. Artur était un peu flat. Un peu brouillon. Moins affûté que d’habitude. Peut-être que le camp d’entraînement a été trop long. La dernière semaine à Moscou avant le combat a été différente. Il y avait beaucoup plus de monde autour d’Artur. Et puis, faut le dire, Deines, on le savait, possède un bon menton. Il frappe fort et il est courageux. Artur ne devait pas prendre le risque de se faire attraper d’aplomb. La stratégie était d’user Deines. Pour cueillir une pomme, on peut abattre l’arbre ou twister la queue de la pomme. C’est ce qu’Artur a fait », d’expliquer Ramsay.

Loin de Plattsburgh

Et puis, j’ai eu le plaisir de suivre par Facebook ou Instagram le voyage de Beterbiev, de Marc Ramsay, de Luc-Vincent Ouellet et d’Andre Kulesza à travers les montagnes du Caucase jusqu’à Grozny, la capitale de la Tchétchénie. C’est une ville magnifique qu’on a presque terminé de reconstruire après les guerres de sécession menées contre la Russie.

« On a voyagé parfois pendant la nuit dans les montagnes. Quand on changeait de république, on se retrouvait avec quatre soldats gros comme [Arslanbek] Makhmudov pour nous contrôler. Mettons que c’était spécial », de raconter Ramsay en se rendant à l’aéroport international de Moscou pour prendre l’avion à quatre heures du matin, heure locale.

Après leur quarantaine, le travail attend les Québécois. Artur Beterbiev va sans doute affronter le gagnant du combat entre Joe Smith et Maxim Vlasov. Aux États-Unis, on donne Smith gagnant automatique.

« C’est loin d’être fait. Maxim Vlasov est un très bon boxeur. Il est dangereux et personnellement, je serais prudent », de dire Ramsay.

Évidemment, comme c’est toujours le cas avec Beterbiev, c’est la ceinture qu’on veut et non un individu. Smith ou Vlasov, Artur va être prêt. Plus de rouille et quelques mois de plus.

« On ne peut rien faire contre les années. La vie et l’entraînement d’Artur vont aider à repousser les effets. Mais un jour, ça va nous rattraper. On verra », de philosopher Ramsay.

Ce ne fut pas le plus grand combat dans la carrière de Marc Ramsay. Quoiqu’un séjour à Moscou marque un homme pour sa vie. C’est une ville extraordinaire. Et les Russes sont chaleureux. Ramsay est conscient de sa chance.

« Ce ne fut pas le plus grand combat de ma carrière. Mais l’ensemble du voyage, les expériences vécues, les gens et les endroits, ça oui. La plus grande expérience personnelle de ma carrière, c’est certain. Mettons qu’on était loin de Plattsburgh. »

Bienvenue au motel Princess les boys. Un p’tit trois jours à un prix d’arnaque. Bon retour à la maison.

Avant Beterbiev, Pascal veut Rivas

Jean Pascal a suivi le combat d’Artur Beterbiev de son condo à Porto Rico.

« Artur n’a pas été aussi spectaculaire que d’habitude. Mais il faut replacer les choses en contexte. Il n’avait pas boxé depuis 17 mois et on ignore les effets de la COVID-19, qu’il a dû surmonter. Mais Beterbiev a livré un combat dur et solide. Fidèle à son style. Il avait devant lui un très bon boxeur, courageux et fort. Il l’a épuisé avant de l’achever », d’analyser le

champion des mi-lourds WBA.

C’est évident que le combat a donné le goût à Jean Pascal de se frotter à Beterbiev. Mais il sait que les promoteurs sont déjà engagés dans d’autres avenues.

« Pour être franc, ce qui m’allumerait le plus, si Oscar Rivas devient champion de la nouvelle catégorie des bridgerweights comme il l’espère, ce serait de lui lancer un défi. Oscar à moins de 225 livres, je serais capable d’ajouter une vingtaine de livres de muscles pour aller lui lancer un défi. Vous me connaissez, je carbure aux défis et un combat de championnat au Québec contre Oscar Rivas, ça serait très excitant. Je suis déjà partant. Et si on préfère m’offrir Beterbiev, je peux juste dire que ça serait un combat dangereux pour Artur... et pour moi », de dire Pascal.

En attendant, Jean Pascal poursuit son entraînement au soleil, dans la mer et sous les palmiers. Il est en attente d’une date pour un combat revanche contre Badou Jack.