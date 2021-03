L’attente sur le point de prendre fin: Fore!

Dame Nature a certainement lu le papier du collègue François-David Rouleau paru jeudi dans Le Journal et elle a décidé de collaborer, d’embarquer.

Les mordus du golf ne se possèdent plus. Et, en même temps, je me demande si on a déjà vu un printemps aussi hâtif. Ceux qui ont l’habitude de démarrer la machine golfique en premier se font drôlement pousser dans le dos.

Parmi ceux-là, c’est connu, le club International 2000, de Saint-Bernard-de-Lacolle, annoncera demain s’il reprend ses opérations dès le week-end prochain.

Sa réputation est faite depuis longtemps, et là, ça téléphone de partout. Du Lac-Saint-Jean, de Québec, de l’Outaouais, on veut jouer. Avec tuque, bas de laine, foulard et combine s’il le faut, on s’en fout, on veut jouer.

Trois à quatre cents téléphones et courriels tous les jours pour un départ, et de la place pour coucher.

Demain, le directeur Sylvain Patry ainsi que le proprio Stéphane Guay feront une tournée des 27 trous afin de s’assurer que la fonte et surtout le drainage ont fait leur œuvre correctement, et la décision sera annoncée ensuite.

Ça regarde bien.

Il y a encore un peu de neige sur les allées et les verts les plus ombragés, mais ce n’est pas un problème, semble-t-il.

Cette météo prévue extraordinairement douce pour la troisième semaine de mars pourrait tenter d’autres clubs. Informez-vous particulièrement si vous êtes de la Rive-Sud ou de l’Estrie, vous pourriez avoir des surprises.

À l’International 2000, 2021 ne sera pas un record puisqu’en 2006 dans un hiver incroyablement clément, on avait accueilli des maniaques tous les mois de l’année.

PANDÉMIE OBLIGE

Évidemment, comme l’a si bien expliqué François-David, on repart où on avait laissé avec l’absence des râteaux dans les fosses, les mécanismes pour sortir la balle du trou ainsi que le masque un peu partout et les restrictions aux bars et restos en fonction de la couleur de la zone. Mais pour plusieurs, l’envie de planter un premier tee et de « la » frapper passe par-dessus tout ça. Pensez aussi à tous ces snowbirds qui n’ont pu jouer de l’hiver. Ça trépigne.

Prenez le temps de bien vous habiller, l’air peut être doux, mais le sol est très froid. Le réchauffement musculaire est crucial. Et vous ne frapperez pas votre balle « dans » le lac, mais bien « sur » le lac parce qu’il n’est pas encore dégelé. Vous verrez probablement votre

Teitless, mais n’allez pas la chercher.

Allez, je vous donne un Mulligan.

De l’enclave

Photo d'archives