Matt Jones termine le boulot à la Classique Honda

L’Australien Matt Jones n’a pas eu à réaliser la performance de sa vie pour conserver son avance à la Classique Honda de la PGA, qu’il a remportée dimanche avec une relative aisance à Palm Beach Gardens, en Floride.

Le vainqueur a remis une carte de 68, deux coups sous la normale, durant la quatrième ronde pour conclure avec un cumulatif de 268 (-12) et une priorité de cinq coups. Jones a réussi cinq oiselets et commis trois bogueys lors de son dernier 18 trous pour obtenir son deuxième gain au sein du circuit professionnel. Son seul autre titre est celui acquis à l’Omnium de Houston en 2014.

L’Américain Brandon Hagy (66) a pris le deuxième rang, devant un groupe de cinq golfeurs ayant fini à 274 (-6). Le Canadien Adam Hadwin a connu une bonne fin de semaine, lui qui a joué 68 (-2) au cours de la journée, en route vers un total de 275 (-5) et une égalité au huitième échelon.

Ses compatriotes Roger Sloan (72) et Mackenzie Hughes (70) ont respectivement pris les 25e et 36e rangs avec des fiches de 278 (-2) et 281 (+1).