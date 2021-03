« Tu vas m’donner un ordre de toasts », dit ce client de restaurant qu’on a entendu 1000 fois. « Tu vas m’dire ça autrement », a envie de répondre la personne qui fait le service.

C’est en tout cas ce qu’a décidé de faire Samuel Larouche, un ancien serveur de restaurant devenu rédacteur publicitaire. Son message est réverbéré sur les réseaux sociaux par des centaines de rescapés des salles à manger, contents de sortir de leur hibernation forcée.

Un cheveu sur la soupe

Pour ceux qui ont eu le privilège de retourner au restaurant depuis ce déconfinement très partiel et localisé, on a constaté que le personnel de salle est très content et enthousiaste de retrouver les clients. On ne fait pas ce travail exigeant et épuisant sans une bonne dose d’altruisme.

Sauf que c’est encore plus agréable de faire passer un bon moment aux gens en leur servant de bonnes boissons et du bon manger quand ils se montrent courtois en retour. Même pas reconnaissants : seulement polis.

Aussi, les « tu vas m’donner », « m’a te prendre » et autres « heille, fille » font souvent figure de cheveu sur la soupe pour un personnel qui tient à rappeler qu’être serveur ou serveuse, ça ne veut pas dire être serviteur ou servante.

Sourires avenants

La pandémie a joué sur les nerfs de tout le monde, c’est vrai. Elle a aussi insufflé une bonne dose de bienveillance chez bien des gens. Devant l’effort acharné, voire le sacrifice des travailleuses et travailleurs essentiels, particulièrement de la santé, on a eu raison de témoigner notre reconnaissance.

Il y en a qui ne pouvaient pas travailler pendant ce temps et qui nous ont manqués. Maintenant qu’on les retrouve, ce serait bien de leur montrer à quel point on est content de les revoir par une pandémie de courtoisie, de paroles soignées et de sourires avenants.

Elles et ils l’ont bien mérité ! Et nous aussi...